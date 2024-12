EE.UU.: Bloquean la mayor fusión de supermercados en la historia del país

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una jueza federal de Portland, Oregón, bloqueó la propuesta de fusión entre las cadenas de supermercados Kroger y Albertsons, una operación valorada en U$D 24 600 millones y que sería la más valiosa de este tipo acometida en la historia de Estados Unidos.



La orden emitida por la jueza Adrienne Nelson respalda la posición de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) que considera que con la adquisición de Albertsons por parte de Kroger, hasta ahora rivales en ese mismo segmento, se corre el riesgo de debilitar la competencia en el sector de los supermercados, lo que afectaría a consumidores.

Fusión de Kroger y Albertsons en USA

El fallo, que se produjo casi tres meses después de una audiencia que contó con testimonios de altos ejecutivos y expertos económicos, deja la fusión en el limbo mientras las empresas defienden la legalidad de su acuerdo.



Kroger y Albertsons emplean en su mayoría a trabajadores sindicalizados y aseguraron allá por 2022 que querían fusionarse para ser más competitivos frente a gigantes no sindicalizados como Walmart, Amazon y Costco.



No obstante, Nelson rechazó ese argumento en su fallo y dijo que estos supermercados son "distintos de otros minoristas de comestibles" -como Kroger o Albertsons-, por lo que "no son competidores directos de Walmart, Amazon y otras empresas" que venden una gama más amplia de productos.



La demanda de la FTC, a la que se sumaron en su momento los estados de Oregón, Arizona, California, Illinois, Maryland, Nevada, Nuevo México, Wyoming y el Distrito de Columbia; también incidía en que la fusión perjudicaría al poder de negociación de los propias trabajadores sindicalizados.



Video: YouTube | KGW News

Por su parte, desde Kroger y Albertsons han afirmado durante el proceso que si se desbloquea la situación, se comprometerán a reducir los precios por un total de U$D 1 000 millones acumulados en sus productos y que respetarán los esfuerzos de sindicalización de sus empleados.



Ambas compañías también habían acordado vender cerca de 600 establecimientos a la empresa mayorista C&S Wholesale Grocers para ayudar a que la operación superara los estándares antimonopolio en el examen de los organismos reguladores.



La propuesta de fusión se anunció por primera vez en octubre de 2022 y en septiembre de 2023 se dieron a conocer sus planes de desinversión.



La situación refleja las tensiones que han caracterizado la relación entre las grandes corporaciones y la administración del presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha apostado durante su mandato por leyes antimonopolio para contener posibles subidas de precios que puedan afectar al ánimo de los consumidores.