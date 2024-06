Es estadounidense, viajó a Argentina y esto le sorprendió de los restaurantes en el pais

Katie, una joven viajera de Estados Unidos, compartió en TikTok las diferencias que encontró entre los restaurantes argentinos y los de su país, sorprendiendo a miles de seguidores.

Katie, una joven estadounidense con más de 10 mil seguidores en TikTok, ha conquistado las redes sociales con sus vivencias alrededor del mundo. En su última aventura, se encuentra en Argentina y decidió compartir las peculiaridades de los restaurantes argentinos que no se encuentran en Estados Unidos. Bajo el usuario @katie.en.argentina, la joven detalló varias diferencias que llamaron su atención, generando un gran interés entre sus seguidores.

Diferencias en el servicio y la cultura del agua

Katie mencionó que no es común pedir agua en los restaurantes argentinos. "Cuando pido me traen un vasito muy chiquito y suele ser con gas y yo quiero normal", comentó. También destacó que, a diferencia de Estados Unidos, en Argentina las personas no suelen llevar botellas de agua. Además, señaló la necesidad de llamar al mozo para pedir algo, a diferencia de su país donde los camareros están constantemente atentos a las mesas.

Crédito video: TikTok | katie.en.argentina

Otra diferencia que Katie encontró interesante es el tiempo que se tarda en traer la cuenta. "Si quiero la cuenta tengo que esperar media hora. Pero me gusta la cultura del restaurante acá, es más tranquilo, podés relajarte más y pasar todo el día en el lugar si querés. Allá siempre tenemos prisa. El concepto de la sobremesa en ‘USA’ no existe", aseguró. Sobre las propinas, destacó que en Argentina se da una propina del 10%, mientras que en Estados Unidos es del 20%, debido a los bajos sueldos de los camareros en su país.

La cultura cafetera y la sorpresa final

Katie también habló sobre la cultura cafetera en Argentina, mencionando que los argentinos no toman café antes de almorzar o cenar, a diferencia de los estadounidenses. "En mi país es más común tomarlo antes de comer el plato con la comida. Acá es opuesto", señaló. Al final del video, dejó a sus seguidores intrigados al mencionar que hay diferencias entre los sabores argentinos y estadounidenses, pero que eso lo revelará en otro video.

La publicación de Katie superó las 80 mil visitas y los 4 mil ‘me gusta’, generando una gran cantidad de opiniones. Algunos usuarios comentaron que quizás Katie se juntó con personas que no toman mucha agua, mientras que otros explicaron que en Argentina, tener al mozo constantemente cerca puede resultar incómodo.