Estados Unidos: Le negaron la visa, se volvió a presentar y la obtuvo respondiendo una sola pregunta

Tiffany Melissa, una joven ecuatoriana, logró obtener su visa estadounidense después de un primer intento fallido. Compartió su experiencia en TikTok, donde relató cómo la perseverancia y un cambio de estrategia le permitieron alcanzar su objetivo.

En las redes sociales, especialmente en TikTok, ha causado asombro el relato de Tiffany Melissa, una joven ecuatoriana que, tras ser rechazada en su primera solicitud de visa para Estados Unidos, decidió intentarlo una vez más y, contra todo pronóstico, logró su objetivo con una única respuesta afirmativa. La determinación y la perseverancia de Tiffany son los puntos centrales de esta historia, que ha capturado la atención de miles de usuarios.

Tiffany compartió su experiencia detalladamente en su cuenta de TikTok, describiendo cómo, en su primer intento, fue sometida a una serie de preguntas sobre su carrera, universidad y trayectoria académica. Pese a responder con honestidad, la negativa inicial del oficial consular fue un golpe duro para ella. "Simplemente, tomó mi pasaporte y me lo entregó. Todos sabemos lo que significa eso. Mi visa no estaba aprobada", recordó Tiffany con cierta desilusión.

Con solo dos semanas restantes para iniciar su trabajo en Estados Unidos, Tiffany decidió no darse por vencida. Programó una segunda entrevista consular con la esperanza de tener mejor suerte esta vez. "Me dijeron que me presentara otra vez para ver qué pasaba", comentó. En esta ocasión, la fila de espera era más corta y, sorprendentemente, una sola pregunta bastó para cambiar su destino. "¿Eres estudiante?", le preguntó el agente consular. Al responder afirmativamente, obtuvo su visa en cuestión de minutos.

El relato de Tiffany no solo es inspirador, sino que también sirve como un valioso consejo para otros solicitantes de visa. Ella recomienda a quienes enfrenten una negativa que no se desanimen y consideren intentarlo nuevamente en otro consulado o en un horario distinto, ya que los oficiales consulares pueden variar. "Pueden ir a otro consulado o en otro horario porque puede que los cónsules cambien", aconsejó Tiffany al finalizar su video.

Según blogs especializados, hay varios factores que pueden influir en la denegación de una visa, desde la documentación insuficiente o falsificada hasta inconsistencias en la información proporcionada y antecedentes judiciales. Además, la capacidad económica del solicitante y los vínculos sólidos con su país de origen son cruciales para demostrar que no hay intención de permanecer en el país de destino de manera ilegal. Tiffany Melissa, con su historia de perseverancia y éxito, se ha convertido en un referente para muchos jóvenes latinoamericanos que buscan cumplir sus sueños en Estados Unidos.