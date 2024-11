Frontera USA-México: Esta es la zona más mortal para los inmigrantes, según un informe

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La peligrosa frontera sur de Nuevo México se ha convertido en la más mortal de Estados Unidos para los inmigrantes. En dicha zona, este año se ha reportado el 40 % del total de muertes de aquellos que intentaron cruzar a USA de forma irregular desde México.



De acuerdo al reporte "Muertes en la Frontera", dado a conocer por el grupo humanitario "No Más Muertes", el sector de El Paso de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., que cubre la frontera del estado de Nuevo México y parte de Texas con México, se convirtió por primera vez en el más mortal para los inmigrantes.

El cruce fronterizo más mortal para los indocumentados

La Oficina del Médico Forense del condado de El Paso detalló que este año se han registrado en esta región 196 muertes, un incremento del 20 % respecto de los 148 fallecimientos reportados en 2023 y un 40 % más comparado con las 71 muertes contabilizadas en 2022.



El análisis de "No Más Muertes", basado en información proporcionada también por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) resalta que existe una falla sistemática cuando se registra la causa de la muerte del inmigrante. Particularmente, cuando la causa de la muerte es por haber caído del muro fronterizo.



Así, el grupo humanitario asegura que menos del 25 % de las muertes por dicha acción fueron registradas como tal por CBP. E incluso el reporte del médico forense contradice la causa de muerte señalada por CBP.



El reporte indica que este tipo de fallas no es la única, ya que también han encontrado casos donde la Patrulla Fronteriza estuvo involucrada directamente con la muerte del inmigrante, pero esto no es incluido en el reporte de CBP.



Anteriormente, los sectores más mortales para los inmigrantes eran en Río Grande, Texas, debido al número de inmigrantes que fallecían tratando de cruzar el Río Bravo.



Así como el sector de Tucson, que cubre la frontera de Arizona y donde los indocumentados enfrentan las intensas temperaturas del desierto que superan fácilmente los 43 grados centígrados durante el verano.



Hasta la fecha, los grupos que defienden a los migrantes estiman que durante el 2024 han fallecido más de 500 inmigrantes a lo largo de la frontera con México.