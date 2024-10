Emigró a Estados Unidos y obtuvo la 'Green Card', pero lleva meses sin trabajo: "La vida está muy difícil"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miles de inmigrantes llegan a Estados Unidos cada año, atraídos por la promesa del "sueño americano". Sin embargo, para muchos, la realidad que encuentran es distinta de lo que imaginaron. Tal es el caso de Natalia Davis, una joven inmigrante que reside en Seattle y que, a pesar de haber obtenido su Green Card (residencia legal) y estar casada con un ciudadano estadounidense, lleva meses sin encontrar trabajo.

En un video de TikTok que rápidamente se viralizó, Natalia expresó su frustración por no poder conseguir empleo. “Ya llevo un mes [sin trabajo], mi esposo ya lleva tres meses desempleado… hemos aplicado a trabajos y no conseguimos trabajo”, relató. A pesar de postular a numerosas ofertas laborales, las respuestas positivas no llegan.

En el video, la mujer expresó que las dificultades laborales no solo afectan su estabilidad económica, sino que también impactan en su bienestar emocional. Natalia y su esposo tienen que hacer frente a responsabilidades financieras como el pago de la hipoteca y otras obligaciones, lo que añade presión a una situación ya difícil. Además, la recesión económica en Estados Unidos ha empeorado el panorama, haciendo que encontrar empleo sea aún más complicado para muchos inmigrantes, como es el caso de Natalia y su familia.

Sentimiento generalizado

Esta situación no es exclusiva de Natalia. A través de redes sociales, otros usuarios han compartido experiencias similares, señalando cómo la crisis económica ha hecho más difícil acceder a oportunidades laborales, incluso para aquellos que, como Natalia, han logrado la residencia legal.

En Estados Unidos, obtener una Green Card es visto como un paso crucial hacia la estabilidad y el éxito. Sin embargo, varios inmigrantes han asegurado que no garantiza un empleo inmediato ni una mejora en la calidad de vida.

La mujer inmigrante señaló que tanto ella como su esposo continuarán buscando oportunidades laborales, pues son conscientes de que deben cumplir con todas sus obligaciones financieras.

¿Cómo aplicar a la Green Card?

Obtener una Green Card en Estados Unidos es un proceso importante para quienes buscan la residencia permanente en el país. Existen diferentes vías para aplicar, como la reunificación familiar, la oferta de empleo, o programas como la lotería de visas. El proceso generalmente requiere que un familiar o empleador presente una petición inicial ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (Uscis), seguido de una solicitud de ajuste de estatus o trámite consular.

Los tiempos de espera y requisitos varían según la categoría de la aplicación. Para obtener más información detallada sobre los formularios y pasos necesarios para aplicar, puedes visitar directamente el sitio web del gobierno.

Video: TikTok | @nataliadavis928