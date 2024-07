Fue estafado con U$D 13 mil por la ‘Green Card’ y ahora vive en Perú lejos de su familia: “No sé cuándo va a parar esto”

El inmigrante latino acusa a su abogado Sergio Valdovinos de haberlo estafado, lo que ha ocasionado que desde el 2022 no pueda ver a su esposa y 5 hijos que residen en Estados Unidos.

Desde hace dos años, una familia latina vive una real pesadilla, luego de que el padre, quien buscaba obtener la Green Card en Estados Unidos, fuese estafado por su abogado Sergio Valdovinos con U$D 13 000.

En este tiempo, Elvis Fernández, quien prefirió usar este nombre para proteger su privacidad, declaró para Telemundo 52 Los Ángeles que se ha encontrado viviendo en Perú, después de que Valdovinos, en 2022, le confirmara que había logrado sacar una cita para él en la embajada de EE.UU. de este país. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando las autoridades alegaron que no existía registro alguno en el sistema.

"Es algo bien feo. Trato de hacer lo que pueda, en ayudar a mis hijos, pero en sí, lo que me ha quitado más, pues es el tiempo, lo que nunca voy a regresar", lamenta.

¿Cómo la familia latina terminó separada?

Elvis asegura que lo sucedido es producto de un fraude, tal y como lo ha testificado ante la Barra de Abogados de Estados Unidos. Su abogado, según narra, en ese entonces trabajaba bajo The Valdovinos Firm y le había asegurado que todo se encontraba listo para que accediera a la residencia permanente.

“Me enseñó un correo de que inmigración supuestamente le mandó. [Era] National Visa Center (NVC) y el correo decía que tenía una cita en la Embajada de [EE.UU. en] Perú”, detalla Rosa Fernández, esposa de Elvis. Además, indica que en Perú no conoce a nadie: “Está en un país que no ha estado, su papá acá está, su familia está acá, pero él allá está solo”.

A pesar de que Elvis Fernández en un inicio quiso creer que todo era un error, ya que Sergio Valdovinos le envió un correo asegurando que se trataba de un malentendido y que pronto se aclararía, sus esperanzas terminaron por desvanecerse al ver que su situación no mejoraba.

“Las conversaciones que tuvo con NVC, eran conversaciones que él las creó. El correo, no sé, ¿los habrá puesto por Photoshop o qué habrá hecho?”, detalla.

¿Qué pasó con el abogado Sergio Valdovinos en Estados Unidos?

Luego de haber sido denunciado por Elvis Fernández y otras personas más en 2023, la Barra de Abogados decidió suspender su licencia tras hallar que cometió 19 violaciones éticas y se atribuyó con más de U$D 115 000 de al menos cinco clientes. "No sé cuándo va a parar esto", dijo el inmigrante mexicano.

Enrique Zúñiga, vocero de la Barra, afirma que la acusación comprendió “No informarles a sus clientes de temas importantes en los casos, hacer cheques sin fondos, no regresar dinero que no le pertenecía por honorarios que no se había ganado. ‘Missappropriation’, que viene siendo agarrar dinero que no le pertenecía, y falta de ejercer con diligencia”.

Pese a las múltiples denuncias, Valdovinos apeló a la medida, la cual fue negada. Ante la Corte Suprema de Justicia de California, el letrado sostuvo que los abogados de la barra “no presentaron pruebas suficientes, y evidencia clara y convincente” en su contra.

En tanto, Elvis y su familia esperan que pronto se haga justicia y, finalmente, puedan estar juntos en Estados Unidos como aquella Navidad del 2021. “Yo no ando pidiendo ayuda del gobierno para que me paguen la casa. Yo no ando pidiendo para la comida. Yo lo único que ando pidiendo es que me ayuden a traer a mi esposo para acá”, declara Rosa.