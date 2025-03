Illinois: Chicago anuncia recortes en transporte público por crisis de financiamiento

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El transporte público de Chicago enfrenta una crisis sin precedentes debido a la falta de financiamiento estatal. Las principales agencias, entre ellas la Chicago Transit Authority (CTA), Metra y Pace, han advertido que, sin una solución presupuestaria antes de mayo, se verán obligadas a reducir drásticamente sus servicios a partir de 2026, afectando a cientos de miles de usuarios que dependen diariamente de trenes y autobuses.

El problema se agrava con la desaparición de los fondos federales otorgados durante la pandemia de COVID-19, que permitieron mantener la operatividad del sistema. Ahora, sin una fuente clara de reemplazo, Illinois enfrenta el riesgo de quedarse atrás respecto a otros estados que han garantizado el financiamiento de su transporte público.

Impacto en trenes, autobuses y estaciones

Los recortes proyectados podrían transformar radicalmente la movilidad en Chicago y sus suburbios. Según estimaciones oficiales, la mitad de las líneas de tren de la CTA dejarían de operar, lo que reduciría la capacidad de transporte en la ciudad. Además, más de 70 rutas de autobuses serían eliminadas y 50 estaciones podrían quedar fuera de servicio.

Metra también se vería afectada, con la suspensión de trenes en horarios clave como la primera hora de la mañana y la noche, lo que impactaría directamente a trabajadores con horarios no convencionales. En el caso de Pace, la reducción del servicio afectaría principalmente a los suburbios, dejando sin transporte nocturno a 62 rutas y cancelando los recorridos de fin de semana.

Las comunidades más perjudicadas

Los recortes no solo reducirían la cantidad de opciones de transporte, sino que impactarían a comunidades que dependen del servicio para acudir al trabajo, centros educativos y citas médicas. Las agencias han enfatizado que esta situación no es una mera posibilidad, sino un hecho inminente si no se logra un acuerdo legislativo en los próximos meses.

Las autoridades ya han establecido un cronograma de acciones en caso de que el financiamiento no se garantice antes del cierre de la sesión legislativa en mayo. De no resolverse la crisis, los preparativos para implementar los recortes comenzarían a finales de 2025, con audiencias públicas a partir del otoño para informar a los ciudadanos sobre los cambios y recoger sus opiniones.

Créditos vídeo: YouTube | @jackyjoseviajaderos.