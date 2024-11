EE.UU.: Biden propone que Medicare y Medicaid cubran medicamentos para la obesidad, como Ozempic

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gobierno de Joe Biden propuso este martes 26 de noviembre que ciertos medicamentos para adelgazar, como Ozempic o Wegovy, estén cubiertos por los programas sociales de salud en Estados Unidos.

Se trata de una medida que busca tener un impacto directo en la obesidad, con un costo millonario para los contribuyentes, y que solo saldría adelante con el apoyo de la siguiente administración de Donald Trump.



"Esta propuesta permitiría a los estadounidenses y a sus médicos determinar el mejor camino a seguir para que puedan llevar vidas más sanas, sin preocuparse por su capacidad para cubrir estos medicamentos de su bolsillo, y en última instancia reducir los costos de atención médica para nuestra nación", apuntó la Casa Blanca en un comunicado de prensa.



Posible cobertura de Ozempic en Estados Unidos

Según la propuesta del Gobierno de Joe Biden, que no detalla las marcas de los medicamentos, solo aquellas personas consideradas obesas, con índice de masa corporal de 30 o más, podrían acceder a la cobertura dentro de los programas de Medicare y Medicaid.



Medicare ofrece cobertura médica a personas mayores de 65 años y a ciertas personas más jóvenes con determinadas discapacidades, mientras que Medicaid ofrece cobertura médica para personas con bajos ingresos.

La nueva norma ampliaría el acceso a los medicamentos para 3,4 millones de estadounidenses obesos beneficiarios de Medicare y otros 4 millones de beneficiarios de Medicaid, según la hoja informativa.



Video: YouTube | Noticias Telemundo

Hasta ahora, algunas personas podían obtener cobertura de los medicamentos a través de Medicare o Medicaid si tienen diabetes o están en riesgo de sufrir un derrame cerebral o una enfermedad cardíaca. Pero no podían ser recetados para la obesidad en base a una ley que prohíbe a estos programas cubrir productos para bajar de peso.



La nueva norma propuesta por la administración Biden incluiría a la obesidad como una enfermedad que puede tratarse con la ayuda de los medicamentos, con lo que pasarían a estar incluidos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aproximadamente el 40 % de los adultos estadounidenses son obesos.



Sin embargo, es probable que la propuesta no prospere antes de que Joe Biden deje el cargo el próximo 21 de enero y es posible que la administración entrante de Donald Trump no la vea con buenos ojos.



Robert F. Kennedy Jr., futuro secretario de Salud y Servicios Humanos, ha explicado en el pasado su rechazo a estos medicamentos, que tienen un elevado costo. Por ejemplo, un suministro mensual de Wegovy cuesta U$D 1 300 y Zepbound cuesta U$D 1 000.



Asimismo, Kennedy tiene su propio programa, llamado Make America Healthy Again, que enfatiza en la alimentación saludable y la actividad física para combatir la obesidad y otras enfermedades crónicas.