Joven latina recuerda cuando, hace 10 años, le dio la bienvenida al Papa Francisco en Estados Unidos

Jocelyn Aquino, una joven latina, recibió al Papa Francisco en Washington D.C. en 2015. Ahora, con 22 años, recuerda con emoción el encuentro y el legado del Papa.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jocelyn Aquino, una joven latina de 22 años, recuerda con emoción el momento en que recibió al Papa Francisco en Washington D.C. en 2015. Tenía tan solo 12 años cuando le dio la bienvenida a Estados Unidos al entonces Papa, con un simple pero significativo "Bienvenidos a los Estados Unidos"

"Fue un momento muy especial", recuerda Jocelyn. "Le hablé en español y él me respondió en español. Me dio la bendición y me dijo 'Dios te bendiga'".

Así recuerda Jocelyn Aquino el día que recibió al Papa Francisco en Estados Unidos

Para Jocelyn, hablarle al Papa Francisco en español fue un acto de representación de la comunidad hispana. "Sabiendo que es el primer papa hispano, poderle hablar en español y representar a la comunidad fue bien grande para mí", explica.

Ahora, 10 años después, Jocelyn recuerda con nostalgia el encuentro con el Papa Francisco. "No puedo explicar las emociones", dice. "Era una niña pequeña, es un evento tan especial por poderle darle la mano, tú sabes, no, no lo puedo explicar, eso son tantas emociones".

Asegura que el Papa Francisco era un hombre de humildad que amaba a todos, incluso a los que no eran católicos. "Era alguien que representaba y quería a los más necesitados", afirma.

La noticia de la muerte del Papa Francisco la recibió con tristeza. "Estaba en casa, preparándome para las clases, y fue algo bien triste", cuenta. "Saber que ayer pudo dar la última bendición en Pascua y hoy haber muerto, tú sabes, es bien triste".