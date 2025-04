¿Vale la pena? Pros y contras de obtener la ciudadanía estadounidense

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cada año, miles de personas deciden dar el paso hacia la naturalización estadounidense, atraídas por las oportunidades y derechos que este estatus ofrece. Sin embargo, obtener la ciudadanía también puede acarrear obligaciones legales y fiscales que no todos conocen o consideran antes de iniciar el proceso.

Buscar una vida mejor ha llevado a millones a establecerse en Estados Unidos. La ciudadanía no solo promete integración plena en el sistema económico y educativo, sino también el acceso a becas universitarias, empleos gubernamentales bien remunerados y uno de los pasaportes más poderosos del mundo en cuanto a exenciones de visa. No obstante, los compromisos legales que conlleva ser ciudadano pueden representar un desafío para quienes no estén preparados para asumirlos.

Beneficios de obtener la ciudadanía estadounidense

Naturalizarse en Estados Unidos abre una serie de oportunidades exclusivas. Los ciudadanos tienen un acceso más sencillo a escuelas de calidad y a un amplio abanico de becas universitarias. Además, pueden postular a trabajos gubernamentales, donde los sueldos suelen ser más altos y ofrecen estabilidad laboral.

Otro punto clave es el acceso a subsidios federales y a programas de prestaciones sociales. Asimismo, el pasaporte estadounidense permite viajar a más de 180 países sin necesidad de visado, lo que facilita la movilidad internacional de sus portadores.

Riesgos fiscales y obligaciones jurídicas que impone la ciudadanía

A pesar de sus múltiples beneficios, naturalizarse implica compromisos que pueden ser difíciles de sostener para algunos. Uno de ellos es que, sin importar el lugar de residencia, los ciudadanos estadounidenses deben pagar impuestos sobre sus ingresos en cualquier parte del mundo.

El promedio de pago anual de impuestos para un ciudadano norteamericano puede llegar a cerca de U$D 2 500. Además, el Gobierno de Estados Unidos tiene la autoridad para impedir la renuncia a la ciudadanía y exigir el cumplimiento de todas sus regulaciones fiscales y jurídicas, incluso si se vive fuera del país.

Otras implicancias que debes considerar antes de naturalizarte

Ser ciudadano también implica estar expuesto a obligaciones familiares y fiscales en cualquier momento. Por ejemplo, si los padres del ciudadano fallecen, puede aplicarse un impuesto de sucesiones que podría impactar económicamente.

En caso de situaciones de emergencia nacional, cualquier ciudadano estadounidense podría ser llamado a retornar al país, independientemente de dónde resida. Este tipo de responsabilidades adicionales son factores clave que deben ser evaluados antes de iniciar el proceso de naturalización.