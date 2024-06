La historia de un venezolano que triunfa en EE.UU. como gerente de un restaurante peruano

David, un inmigrante venezolano, encontró su oportunidad en Nueva York y ascendió rápidamente en el sector de la gastronomía, demostrando que la experiencia y la determinación pueden llevar al éxito a cualquiera.

La inmigración de ciudadanos latinoamericanos en busca de mejores oportunidades de vida es un fenómeno común en la actualidad. Un ejemplo inspirador es el de David, un venezolano que se trasladó a Nueva York, Estados Unidos, y rápidamente ascendió al puesto de gerente general en el restaurante Mistura Peruana #4.

Su historia, que ha captado la atención en redes sociales, es un testimonio de cómo la experiencia y la dedicación pueden abrir puertas en cualquier parte del mundo.

Solo seis días

David llegó a Nueva York con la esperanza de encontrar nuevas oportunidades y, con solo seis días en el país, ya se había convertido en gerente general del restaurante. Con 15 años de experiencia en dirección de servicio en hotelería y turismo, su preparación fue clave para su éxito. "Mario para mí fue la mejor escuela, donde el servicio es lo primordial. Me enseñó mucho y es lo que pongo a prueba y me ha dado resultado en los restaurantes que he estado", comentó, refiriéndose a su ex jefe y a la experiencia previa en la empresa de hoteles donde trabajó.

Créditos video: X | El cowboy TV

La oportunidad de trabajar en Mistura Peruana #4 surgió gracias a la conexión que David tenía con uno de los dueños del restaurante, quien había trabajado con él en Venezuela. "Vio mi potencial y me dijo: ‘Te necesito allá’. Hizo hasta lo imposible y me trajo aquí”, relató David. Este acto de confianza y reconocimiento fue fundamental para que pudiera demostrar sus habilidades y asumir la gestión del restaurante como si fuera su propio negocio.

Ola de felicitaciones

La historia de David ha resonado fuertemente en las redes sociales, donde muchos usuarios no dudaron en felicitarlo y desearle éxitos. Comentarios como "Excelente, David, muchos éxitos para todo el equipo" y "Lo felicito y le deseo muchos éxitos. Por otro lado, la comida peruana es riquísima", reflejan el apoyo y admiración que ha generado su trayectoria. Este caso destaca cómo la comunidad latina puede alcanzar logros significativos en el extranjero mediante el trabajo duro y el talento.

Y es que el papel de un gerente general, como el que desempeña David, implica ser el líder ejecutivo de una organización, responsable de la gestión y dirección de todas las operaciones. Esto incluye supervisar departamentos clave, tomar decisiones estratégicas, establecer metas y garantizar el cumplimiento de objetivos para lograr el éxito y crecimiento de la empresa.

Si tenemos en cuenta todo ello, y además que en Estados Unidos, el ingreso medio de un gerente general se sitúa en U$D 72 824 anuales, con la posibilidad de alcanzar hasta U$D 125 247 anuales para aquellos con mayor experiencia y habilidades. La historia de David termina por ser un claro ejemplo de cómo la determinación y la preparación pueden llevar al éxito profesional, incluso en un entorno tan competitivo como el estadounidense.