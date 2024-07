Llegó a EE.UU. cuando tenía 1 año y se convirtió en el primer abogado indocumentado en argumentar ante la Corte Suprema

Luis Cortes Romero ha jugado un papel importante en la lucha legal para mantener el programa DACA en Estados Unidos, defendiendo los derechos de los inmigrantes.

Creciendo en el norte de California, Estados Unidos, Luis Cortes Romero era un estudiante que asistía a una escuela para estudiantes dotados. Cuando su institución educativa organizó un viaje a Europa, tuvo que vender chocolates como parte de la recaudación de fondos.

Aunque vendió más chocolates que cualquiera en su clase, se sintió decepcionado cuando descubrió que no podía ir. No tenía papeles, le dijo su madre. Así fue como se enteró de que era un inmigrante indocumentado.

Ejercer el Derecho como inmigrante indocumentado en Estados Unidos

Nacido en México, Cortes Romero fue traído a Estados Unidos cuando tenía 1 año de edad. Luchó con la sensación de ser "dicotómico" mientras intentaba equilibrar sus raíces mexicanas y su vida estadounidense. “Me resultaba difícil reconciliar ambas. No era lo suficiente de una cosa ni de la otra, ni de ninguna de las dos", señaló en diálogo con NBC News.

Gracias al aliento de su madre, Luis se graduó de la universidad y luego fue a la escuela de Derecho. “Fue entonces cuando me di cuenta que mi falta de estatus iba a ser un problema, que tal vez nunca podría ejercer la abogacía”, comentó. Aunque casi abandonó la carrera, su madre insistió en que completara sus estudios.

Cortes Romero es un dreamer, nombre con el que se les conoce a los beneficiarios del programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, en inglés). Esta iniciativa fue creada en el año 2012 por el ex presidente Barack Obama, y permite a los jóvenes traídos a EE.UU. cuando eran niños y que no tienen documentación legal, vivir y trabajar sin temor a la deportación.

No obstante, DACA ha sido duramente cuestionado por ciertas autoridades, quienes han intentado eliminar el programa. Ello ocurrió durante el mandato de Donald Trump en el año 2017. En este contexto, Luis decidió involucrarse en la batalla legal para salvar DACA.

Empezó a trabajar con algunos de los mejores abogados y académicos legales del país, ayudando a encontrar beneficiarios DACA que sirvan como demandantes en el caso.

De esta forma, en noviembre de 2019, Cortes Romero se convirtió en el primer abogado indocumentado en comparecer ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Su argumento fue que DACA no debía ser eliminado arbitrariamente porque tantos beneficiarios, empresas y comunidades dependían de él. Ello resonó en la corte. Este "interés de dependencia" fue citado por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en su opinión mayoritaria en junio de 2020 para mantener el programa.

DACA está actualmente bajo revisión por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, lo que significa que su destino es incierto. “La gente no se da cuenta de que todavía está en peligro” dijo Cortes Romero. Es por ello que continúa en la lucha por defender la iniciativa migratoria y se ha convertido en una figura importante entre los dreamers.