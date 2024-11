Luisiana: Juez suspende polémica ley que obligaba a colegios a exhibir "Los 10 mandamientos"

Estados como Texas, Carolina del Sur y Utah también han intentado aprobar iniciativas similares sin éxito.

Un juez federal prohibió temporalmente este martes 12 de noviembre la implementación de una ley de Luisiana que ordena exhibir en las aulas de colegios y universidades que reciben dineros públicos un cartel con "Los diez mandamientos".



En el fallo, el juez John W. DeGravelles determinó que la ley estatal H.B. 71 viola la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. y la decisión de la Corte Suprema en el caso de 1980 Stone contra Graham, que anuló las exhibiciones de "Los diez mandamientos" en las aulas en todo el país.



Luisiana: Ley HB-71 conduciría a una coerción religiosa

En la opinión de 177 páginas, el juez también reconoció que la ley conduciría a una coerción religiosa inconstitucional de los niños demandantes, al imponerles la doctrina religiosa durante casi todas las horas de la jornada escolar, durante toda su educación en la escuela pública.



La HB-71 exige que un texto de "Los diez mandamientos" se imprima en un cartel de no menos de 27 por 35 centímetros y esté visible en las aulas. La ley "requiere una versión específica de 'Los diez mandamientos', al señalar que apartarse de esta violaría la ley estatal".



Tras la promulgación de la medida en junio pasado, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Americans United for Separation of Church and State y la Freedom From Religion Foundation presentaron una demanda en nombre de un grupo que reúne miembros de varias religiones que se opone a la medida.



“Esta decisión debería servir como un baño de realidad para los legisladores de Luisiana que quieren utilizar las escuelas públicas para convertir a los niños a su forma preferida de cristianismo”, dijo en un comunicado Heather L. Weaver, abogada principal del Programa de Libertad de Religión y Creencias de la ACLU.



“Las escuelas públicas no son escuelas dominicales, y la decisión de hoy garantiza que las aulas de nuestros clientes seguirán siendo espacios donde todos los estudiantes, independientemente de su fe, se sientan bienvenidos”, agregó.



Estados como Texas, Carolina del Sur y Utah han intentado aprobar iniciativas similares sin éxito.