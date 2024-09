Texas: Retiran a millones de beneficiarios de Medicaid pese a advertencias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante la pandemia COVID-19, el gobierno federal le dio a Texas y otros estados miles de millones de dólares a cambio de no agravar la crisis de salud pública.

Cuando ese acuerdo terminó el año pasado, Texas actuó con rapidez, retirando a personas de Medicaid más rápido que cualquier otro estado. No obstante, los funcionarios reconocieron algunos errores después de quitarle la cobertura Medicaid a más de 2 millones de personas, la mayoría de ellos niños.

Algunas personas que creen fueron excluidas injustamente están tratando desesperadamente de volver a ingresar al programa de atención médica financiado por el estado y el gobierno federal, lo que se suma a una lista de espera de más de 200 000 solicitantes.

Medida agresiva para los asegurados

Medios locales del estado revisaron docenas de registros públicos y privados que muestra claramente que esos y otros errores eran evitables y estaban prefigurados en las persistentes advertencias del gobierno federal, los denunciantes y los defensores de derechos humanos.

Una vez que la emergencia terminó oficialmente en abril de 2023, los estados quedaron en libertad de reducir sus registros. En preparación, los funcionarios federales aconsejaron a los estados que no revisaran más del 11% de sus casos cada mes, advirtiendo que avanzar más rápido podría sobrecargar sus sistemas y conducir a la expulsión indebida de personas elegibles.

Pero eso fue una orientación, no un requisito, y Texas eligió un plan mucho más agresivo. En el primer mes del desmantelamiento, el estado inició el proceso de revisión para alrededor de un millón de casos, o el 17% de su carga de trabajo.

En los siguientes cuatro meses, el estado excluyó a más de 600 000 personas de Medicaid. La gran mayoría fueron excluidas no porque el estado determinó que ya no eran elegibles, sino por razones como no haber proporcionado los documentos adecuados a tiempo.

Créditos: YouTube | @Wfaa8