Melania Trump impulsa ley contra contenido íntimo falso generado con Inteligencia Artificial

Melania Trump ha respaldado activamente una nueva legislación federal que busca penalizar la creación y difusión de imágenes íntimas falsas generadas mediante inteligencia artificial. Esta iniciativa representa su primera acción destacada en la actual administración y refleja su compromiso con la protección de la privacidad y la dignidad de las personas en la era digital.

La ley, conocida como "Take It Down Act", fue firmada por el presidente Trump y establece sanciones para quienes distribuyan contenido íntimo no consentido, incluyendo material manipulado digitalmente para parecer real.

Alcance y disposiciones de la nueva legislación

La ley criminaliza la distribución de imágenes íntimas falsas sin el consentimiento de las personas involucradas y obliga a las plataformas digitales a eliminar dicho contenido de manera expedita. También otorga a las víctimas herramientas legales para buscar reparación y justicia.

Impacto y recepción pública

Organizaciones de derechos digitales y grupos de defensa de las víctimas han elogiado la medida como un paso significativo para abordar los desafíos que plantea la tecnología en la protección de la privacidad. Sin embargo, algunos expertos advierten sobre la necesidad de equilibrar la aplicación de la ley con la protección de la libertad de expresión y la innovación tecnológica.