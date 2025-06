“No Kings”: la frase contra Trump que arrasa en Amazon y Temu para usar en las protestas

Miles de camisetas, gorras y carteles con lemas anti-Trump se venden en internet antes de una protesta nacional.

La consigna “No Kings” ha inundado las principales plataformas de comercio electrónico como Amazon, Temu y Etsy, justo antes de las protestas programadas este sábado contra la administración Trump en Estados Unidos.

¿Por qué se vende tanta merch con la frase “No Kings” en Amazon y Temu?

La protesta nacional coincide con el desfile militar en Washington D.C. por el 250.º aniversario del Ejército de EE.UU. En ese contexto, miles de productos —camisetas, carteles, gorras y más— se han puesto a la venta en internet. En Temu.com, una tienda con almacén en EE.UU. ofrece camisetas con el lema “No Kings in America” por apenas $5.20.

En Amazon, una búsqueda de “No Kings” arroja más de mil resultados, la mayoría bajo el modelo print-on-demand, es decir, se fabrican solo tras la compra. Esta estrategia evita el exceso de inventario y permite a los vendedores reaccionar rápidamente ante la coyuntura política.

En Etsy también abundan los carteles y señales de jardín con mensajes similares. Walmart, por su parte, ofrece menos productos relacionados, y se ha distanciado de una publicidad financiada por la heredera Christy Walton.

El sitio oficial de No Kings afirma: “Han desafiado a los tribunales, deportado a estadounidenses, desaparecido personas y atacado nuestros derechos civiles. En América no hacemos reyes. No tronos. No coronas. No reyes”