"No quiero a esos tipos en este país": Así se pronunció el alcalde de Nueva York sobre estos inmigrantes

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha generado controversia al responsabilizar a los activistas proinmigrantes de difundir miedo e “histeria” entre las comunidades migrantes frente a las nuevas políticas migratorias de Donald Trump.

En declaraciones a EFE, el mandatario aseguró que “los activistas han cometido una injusticia con la población inmigrante de la ciudad; creando un nivel de histeria y miedo”. Según Adams, este discurso alarmista ha provocado una creciente sensación de inseguridad entre los inmigrantes que residen en la ciudad.

Desde la sede del ayuntamiento, el alcalde defendió la labor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), afirmando que esta agencia es necesaria para “garantizar una sociedad ordenada”. Sin embargo, enfatizó que la ciudad de Nueva York no colabora con la aplicación de leyes migratorias civiles.

“No hemos asistido a deportaciones masivas. No hemos visto a ICE en nuestras escuelas”, aseguró. Además, animó a los inmigrantes, incluso los indocumentados, a mantener su vida cotidiana con normalidad y a evitar cualquier tipo de infracción legal.

Adams respalda deportaciones selectivas y se alinea con Trump en materia de pandillas

En una postura que ha sido calificada de ambigua, Adams respaldó la deportación de inmigrantes con historial delictivo, incluso utilizando una retórica similar a la del presidente Trump. “Tenemos que entender que si alguien entra ilegalmente al país con intenciones delictivas, quiero colaborar con esas entidades para identificarlo y expulsarlo de nuestro país”, declaró. Citó el caso de una banda de 27 pandilleros que obligaban a mujeres inmigrantes a ejercer la prostitución como ejemplo de los riesgos que desea combatir. "No quiero a esos tipos en este país", agregó.

Adams, quien se postulará como candidato independiente en noviembre, también reveló que ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la presión migratoria que ha enfrentado la ciudad, especialmente en 2022 durante la administración Biden. “Cuando no teníamos una frontera controlada, llegábamos a tener hasta 4.000 personas por semana. No era sostenible, y tenemos que ser honestos al respecto: eso no es antiinmigrante”, concluyó.