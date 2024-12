EE.UU: Así puedes acceder a la experiencia VIP de Universal Orlando en la temporada navideña

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La magia de la Navidad regresa a Universal Orlando con más alegría, personajes icónicos y experiencias inolvidables Desde desfiles llenos de globos gigantes hasta espectáculos emocionantes y deliciosas opciones culinarias, la celebración navideña estará en marcha hasta el 31 de diciembre de 2024, en Estados Unidos.

Este año, el desfile se reinventa con la inclusión de nuevos globos gigantes, entre ellos uno protagonizado por King Julian, Shrek y sus familias. Además, destaca un impresionante globo de Preco, un personaje que se eleva sobre las calles mientras sostiene un ornamento navideño.

Tours VIP de temporada

Para quienes buscan una experiencia exclusiva, Universal Orlando ofrece un Tour VIP Navideño, que incluye:

Acceso especial al “Grinchmas Who-liday Spectacular” y al espectáculo en el castillo de Hogwarts.

y al espectáculo en el castillo de Hogwarts. Encuentros privados con Santa Claus.

Degustaciones de dulces y platillos salados en diferentes estaciones del parque.

Historias y secretos detrás de las decoraciones navideñas del parque.

Para acceder a este paquete una persona debe pagar U$D 690 por persona por la experiencia durante dos días. Además de las actividades principales, los usuarios podrán difrutar de los hoteles de Universal Orlando Resort, que cuenta con decoraciones especiales y eventos temáticos.

Otras experiencias en Universal Orlando

Los visitantes podrán sumergirse en la magia de la Navidad en Hogsmeade y Diagon Alley. Este año, el parque presenta una experiencia inmersiva inspirada en un libro pop-up navideño, decoraciones encantadoras y espectáculos temáticos. El espectáculo de luces The Magic of Christmas at Hogwarts Castle transformará el castillo en un espectáculo visual asombroso.

