Puerto Rico: Corte de luz masivo deja a miles sin servicio y comienzan las labores de recuperación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Puerto Rico enfrenta una nueva crisis energética tras el apagón masivo que dejó sin electricidad a más del 70 % de los usuarios en toda la isla. El incidente, ocurrido el miércoles 16 de abril, fue causado por una falla en la línea de transmisión entre las plantas EcoEléctrica y Costa Sur, lo que provocó la desconexión completa del sistema de generación, según informó el director de la Autoridad de Energía, Josué Colón, durante una rueda de prensa en San Juan.

Acompañado por la secretaria de Estado y gobernadora interina, Verónica Ferraiuoli, Colón aseguró que la central de Palo Seco en Toa Baja ya reanudó operaciones. Sin embargo, advirtió que “tomará entre 24 y 48 horas restablecer el sistema para los clientes, siempre que no ocurra algo más que no hayamos notado hasta el momento. Nadie debe esperar que el sistema se restablezca esta noche”. A las 5:30 a.m. de este jueves 17, más de 1.1 millones de clientes —el 74.92 %— seguían sin energía, de acuerdo con datos del portal oficial de LUMA.

Se activa protocolo de emergencia ante la magnitud del apagón

Aunque no se han identificado daños estructurales graves, se ha iniciado el protocolo de arranque de las unidades afectadas. “La causa está en investigación, pero no parece haber daños permanentes”, explicó Colón.

Por su parte, Ferraiuoli anunció que la gobernadora Jenniffer González ha decidido interrumpir sus vacaciones para atender personalmente la emergencia. Este nuevo fallo resalta la fragilidad del sistema eléctrico puertorriqueño, que ha sufrido continuas interrupciones desde el huracán María en 2017. El evento más reciente ocurrió en diciembre de 2024, cuando el 90 % del sistema colapsó.