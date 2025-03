Texas: El ambicioso plan para construir ‘EPIC City’, una comunidad musulmana en 162 hectáreas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Centro Islámico de East Plano (EPIC, por sus siglas en inglés) impulsa un ambicioso proyecto para construir una comunidad musulmana en Texas. Con 162 hectáreas destinadas a viviendas, centros educativos, comercios y espacios de culto, la iniciativa busca convertirse en un modelo de vida para miles de personas. Sin embargo, el plan ha despertado una ola de críticas y una investigación por parte de las autoridades estatales.

El desarrollo de EPIC City, ubicado en los condados de Collin y Hunt, ha sido anunciado como un espacio inclusivo para la comunidad musulmana. Además de las más de 1 000 viviendas, el proyecto contempla la construcción de una universidad comunitaria, una escuela religiosa, una mezquita y clínicas médicas. También se incluirán residencias para adultos mayores y campos deportivos.

La postura de Yasir Qadhi sobre EPIC City

Yasir Qadhi, erudito islámico y miembro de EPIC, ha defendido el proyecto ante las críticas, afirmando que no se trata de un enclave aislado, sino de una comunidad integrada en el tejido social texano. "No estamos formando una secta ni estableciendo barreras con la sociedad. Queremos contribuir al estado y al país", declaró en una entrevista con The Dallas Morning News.

El proyecto ha sido respaldado por Community Capital Partners, una organización que apoya el desarrollo de viviendas y comunidades sostenibles. Sin embargo, su avance enfrenta crecientes desafíos políticos y legales.

Investigaciones y oposición desde el gobierno de Texas

Ken Paxton, procurador general de Texas, anunció una investigación en curso sobre EPIC City. "Mi oficina tiene una investigación abierta sobre este desarrollo, y esta revisión nos ayudará a detectar cualquier posible violación de la ley estatal", afirmó en un comunicado emitido el 25 de marzo.

Greg Abbott, gobernador de Texas, también se ha pronunciado en contra del proyecto. En redes sociales, señaló que EPIC City plantea "serios problemas legales" y que doce agencias estatales ya lo están investigando. Además, legisladores texanos analizan nuevas leyes que podrían restringir iniciativas similares en el futuro.

El debate sobre la ley sharia en Texas

El gobernador Abbott ha insistido en que "la ley sharia no está permitida en Texas" y que su administración no tolerará ciudades basadas en normas islámicas. Esta postura ha avivado el debate sobre la libertad religiosa y la posibilidad de que proyectos como EPIC City prosperen en el estado.

El desarrollo del proyecto sigue en discusión, con defensores que argumentan su derecho a la autodeterminación y opositores que lo ven como una amenaza a las leyes estatales. Mientras tanto, la investigación gubernamental podría marcar el destino de esta iniciativa y sentar un precedente para futuras comunidades religiosas en Texas.

