Texas mantendrá edad mínima para conducir en 2025 con programa obligatorio y por etapas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Texas mantendrá la edad mínima legal de 15 años para conducir en 2025, siempre y cuando los adolescentes cumplan con un sistema obligatorio de tres fases conocido como Licencia de Conducir Graduada (GDL, por sus siglas en inglés). Este programa busca reducir los riesgos asociados a la conducción juvenil al imponer etapas con restricciones y requerimientos que se van flexibilizando a medida que el conductor gana experiencia.

La primera etapa comienza con una licencia de instrucción, que permite manejar siempre que el joven esté acompañado por un adulto con licencia vigente. Para acceder a esta etapa, es obligatorio tener al menos 15 años, haber completado un curso de educación vial aprobado por el estado y presentar prueba de estar inscrito o haber terminado la secundaria.

Las etapas del sistema GDL protegen a los conductores jóvenes

El sistema GDL ha demostrado ser eficaz en la reducción de accidentes entre conductores adolescentes. Datos oficiales indican que los programas como este disminuyen los accidentes con lesiones en un 19% y los accidentes mortales en un 21% en conductores de 16 años.

Luego de mantener la licencia de instrucción durante al menos seis meses, los adolescentes pueden acceder a la segunda fase: la licencia provisional. Esta está disponible para quienes tienen entre 16 y 17 años y hayan completado la parte práctica del curso de conducción. Además, deben aprobar un examen práctico de manejo.

Restricciones durante la licencia provisional

Durante esta etapa, el joven conductor aún debe cumplir con restricciones clave. Solo puede llevar a un pasajero menor de 21 años que no sea familiar, no puede utilizar teléfonos móviles (ni siquiera con manos libres) y tiene limitaciones horarias: no puede conducir entre la medianoche y las 5:00 a. m., a menos que sea por motivos escolares, laborales o de emergencia.

Estas medidas buscan exponer gradualmente al conductor a situaciones complejas de manejo, reforzando el aprendizaje sin poner en riesgo su seguridad ni la de los demás.

Requisitos para obtener la licencia en 2025

Para quienes inicien el proceso en 2025, será indispensable contar con ciertos documentos:

Prueba de identidad, como el acta de nacimiento o pasaporte estadounidense.

Comprobante de residencia en Texas, como un recibo de servicios básicos.

Número de Seguro Social o prueba del estatus migratorio.

Certificado del curso de educación vial, requerido tanto para la licencia de instrucción como para la provisional.

Al cumplir los 18 años, los conductores pueden obtener la licencia sin restricciones. Esta permite circular sin límites de horario o pasajeros, aunque siempre deben cumplirse las normas estatales de tránsito, incluidas las prohibiciones al uso del celular mientras se conduce.

El sistema GDL seguirá vigente en 2025 y continuará como pilar del modelo texano para formar conductores jóvenes con conciencia y responsabilidad al volante.