TikTok: Lo deportaron de Estados Unidos y reveló que fue de la forma menos pensada

Un mexicano en TikTok compartió su experiencia de ser deportado de Estados Unidos tras una revisión de tránsito en Phoenix, Arizona.

Un inmigrante mexicano en TikTok compartió su historia de vida desde que decidió dejar su país y buscar mejores oportunidades en Estados Unidos. A través de sus videos, expresó su anhelo por alcanzar sus sueños, aunque enfrentó el constante desafío de la separación de su familia y el temor a la deportación.

La experiencia de una detención inesperada

En una de sus publicaciones, reveló que su temor de ser deportado se materializó mientras trabajaba en Phoenix, Arizona, lejos de su residencia habitual en Chicago. Aunque había pasado por Migraciones sin incidentes previos, fue detenido en una revisión de tránsito donde la policía local llamó a los oficiales de migración.

Según su relato, el incidente ocurrió cuando los policías locales se comunicaron con migración después de una inspección de rutina, durante la cual verificaron su estatus migratorio y determinaron que se encontraba ilegalmente en el país. A pesar de disfrutar de unos días en México tras su deportación, ya ha regresado a Estados Unidos.

El video de @uselunaj.m27 ha suscitado cientos de comentarios, muchos de ellos preguntando sobre las circunstancias que llevaron a su detención y posterior deportación. Otros usuarios compartieron experiencias similares, como ser detenidos por infracciones de tráfico menores que desencadenaron una revisión de su estatus migratorio y, eventualmente, la deportación.

Derechos y recomendaciones legales ante detenciones

Aunque la policía de tránsito no tiene autoridad para decidir sobre la deportación de un inmigrante, una infracción puede poner en alerta a las autoridades migratorias. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) recomienda a los inmigrantes permanecer en silencio, no divulgar información sobre su estatus migratorio y estar conscientes de que las autoridades policiales no pueden registrar a una persona o sus pertenencias sin su consentimiento o sin una causa probable.

La historia de @uselunaj.m27 subraya los desafíos y riesgos que enfrentan muchos inmigrante en Estados Unidos, donde una infracción de tránsito puede desencadenar consecuencias severas. A pesar de estas dificultades, sigue existiendo un debate sobre la viabilidad y el alcance del sueño americano para quienes buscan una vida mejor en este país.