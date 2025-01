Tragedia en EE.UU.: la increíble historia del patinador americano que no subió al avión por culpa de su mascota

Jon Maravilla no pudo abordar el avión accidentado cerca de Washington D.C. por restricciones con su mascota.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El patinador artístico Jon Maravilla se salvó de abordar el vuelo de American Airlines que chocó con un helicóptero del Ejército de EE.UU. cerca del Aeropuerto Reagan en Washington D.C. el jueves por la noche, noticia que conmocionado a Estados Unidos.

La increíble historia de Jon Maravilla y cómo se salvó de subir al avión

Maravilla reveló que la aerolínea no le permitió abordar porque su perro era demasiado grande para viajar en cabina. Como resultado, decidió hacer un viaje de 14 horas en auto desde Wichita, Kansas, hasta la capital.

“Tragedia absoluta”, expresó en redes sociales tras enterarse del accidente.

Según The New York Times, unos 14 patinadores, junto con entrenadores y padres, estaban a bordo del vuelo. U.S. Figure Skating confirmó que varios miembros de la comunidad de patinaje se encontraban en el avión, pues regresaban del Campamento Nacional de Desarrollo, realizado junto al Campeonato Nacional de Patinaje Artístico en Wichita.

El vuelo 5342 de American Eagle transportaba al menos 60 personas cuando ocurrió la colisión. U.S. Figure Skating expresó su dolor por la tragedia y aseguró que seguirá monitoreando la situación.