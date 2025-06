CBP advierte a inmigrantes en EE.UU.: Podrían contribuir con delincuentes sin saberlo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Estados Unidos, los controles fronterizos no solo se enfocan en quién entra o sale del país, sino también en lo que llega por otros medios, como paquetes, cargamentos y productos del comercio internacional. Cada día, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se enfrenta a desafíos que van mucho más allá de los pasaportes y las visas, incluyendo inspecciones que buscan proteger a la población de amenazas ocultas en objetos cotidianos.

Y aunque parezca increíble, existen acciones que muchas personas realizan sin mala intención, pero que podrían estar beneficiando a redes delictivas dentro de territorio estadounidense. Un simple hábito de consumo, aparentemente inofensivo, puede convertirse en una puerta abierta para financiar actividades ilícitas. Es por eso que las autoridades han emitido una advertencia directa que todos los inmigrantes —y cualquier residente— deberían conocer.

CBP advierte a inmigrantes en Estados Unidos por esta razón

Muchas veces, al buscar una ganga en ropa o zapatillas de marca, no se considera el origen del producto ni sus implicancias. Sin embargo, las autoridades fronterizas de Estados Unidos han lanzado una advertencia clara: adquirir productos falsificados no solo afecta a las empresas legítimas, sino que también puede estar alimentando redes criminales peligrosas que operan dentro del país. Así lo recordó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que no solo se dedica al control migratorio, sino también a la protección del comercio y la seguridad interna.

Desde su cuenta oficial en la red social 'X', la CBP publicó un mensaje directo: “Recordatorio: los productos falsificados a menudo se utilizan para financiar organizaciones criminales”. Este tipo de artículos —que van desde prendas de vestir hasta relojes o calzado deportivo— suelen llegar a Estados Unidos por medio de envíos internacionales, y representan un riesgo tanto económico como legal. Muchas personas, al comprarlos, creen que solo están aprovechando una oferta, pero la realidad detrás puede ser mucho más oscura.

En un reciente operativo llevado a cabo en el Puerto de Nueva York, los oficiales de la CBP incautaron 24 000 prendas falsificadas con la marca Nike, cuyo valor en el mercado —de haber sido originales— habría alcanzado los 1.2 millones de dólares. El director del puerto, Leon Hayward, destacó la importancia del decomiso y señaló que este tipo de operativos buscan frenar las actividades ilícitas que muchas veces se financian con la venta de estos productos. Casos como este demuestran la magnitud del problema.

Además del control fronterizo, la CBP cuenta con Centros de Excelencia y Experiencia, que agrupan a expertos en comercio internacional encargados de identificar mercancías que no cumplen con los estándares legales. Gracias a su labor, miles de productos ilegales son detectados antes de entrar al país. Así que la próxima vez que veas una oferta demasiado buena para ser cierta, piénsalo dos veces: tu compra podría estar financiando algo mucho más grave de lo que imaginas.