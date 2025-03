Concejales de Florida lloran en votación y evitan que la Policía tenga más recursos para arrestar inmigrantes

El Concejo Municipal de Fort Myers rechazó un acuerdo con ICE en una votación dividida. Entre lágrimas, dos concejalas expresaron su oposición, mientras que el fiscal general advierte de sanciones.

Una tensa sesión del Concejo Municipal de Fort Myers ha llamado la atención de Estados Unidos ya que terminó en lágrimas y polémica después de que los miembros votaran 3-3 para rechazar un memorándum de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Concejalas de Florida evitan que ICE tenga mayor poder para arrestar inmigrantes

El acuerdo habría permitido que la policía local recibiera capacitación y autoridad para actuar como agentes de inmigración, arrestando a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales. Sin embargo, las concejalas Darla Bonk y Diana Giraldo rompieron en llanto al manifestar su rechazo.

Giraldo, la única inmigrante en el consejo, denunció que la medida fomentaría la discriminación racial. "No puedo respaldar esto", dijo. Bonk, visiblemente afectada, afirmó que no cedería a presiones económicas: "Mi ciudad no está en venta".

El alcalde Kevin Anderson defendió el acuerdo, asegurando que no implicaba redadas masivas, sino una herramienta para reforzar la seguridad. Sin embargo, la moción no prosperó.

Tras la votación, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, advirtió que Fort Myers podría enfrentar sanciones civiles y penales por convertirse en una "ciudad santuario". Una reunión de emergencia fue programada para el viernes, donde se espera una resolución definitiva en medio de la creciente presión estatal y federal.