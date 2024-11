¿Eres menor de edad y buscas trabajo en Texas? Esto es lo que dicen las leyes sobre lo que está permitido

Si quieres que tu hijo sepa lo que es generar ingresos, toma en cuenta lo que dicen las leyes de Texas sobre los trabajos para menores de edad.

Con la llegada de las vacaciones a Estados Unidos, muchos adolescentes en Texas buscan empleos para ganar un poco de dinero extra. Según la ley estatal, los menores pueden trabajar desde los 14 años, con ciertas regulaciones.

Todo lo que debes saber trabajos para menores de edad en Texas

Los jóvenes deben recibir al menos el salario mínimo federal de $7.25 por hora y no pueden trabajar más de ocho horas al día ni exceder las 48 horas semanales. Para quienes asisten a la escuela, también existen restricciones de horario: no pueden trabajar entre las 10 p.m. y las 5 a.m. en días de clase.

Los trabajos permitidos para adolescentes de entre 14 y 15 años incluyen tareas en tiendas, estaciones de servicio y restaurantes, como cajero, limpieza, labores de oficina y tareas de cocina sin fuego abierto. Además, pueden trabajar como salvavidas a partir de los 15 años, siempre que reciban la capacitación adecuada.

Las leyes federales también limitan el tiempo de trabajo de los menores en días de escuela y el total semanal. El incumplimiento de estas normas puede conllevar fuertes sanciones, incluyendo multas de hasta $10,000 para los empleadores, o incluso penas de cárcel. La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas advierte que estas reglas buscan proteger a los menores mientras ganan experiencia laboral en un entorno seguro.