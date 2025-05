Gran noticia para quienes aún no han tramitado la Real ID en Illinois: Descubre qué opciones tienes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde el 7 de mayo de 2025, los residentes permanentes o ciudadanos americanos que deseen abordar vuelos nacionales en Estados Unidos o ingresar a edificios federales deberán presentar una Real ID, licencia de conducir estándar con una estrella dorada en la parte superior.

Al respecto, el Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, realizó una conferencia de prensa para aclarar las dudas sobre la Real ID. A pesar de las largas filas en Chicago y sus alrededores, Giannoulias aseguró que no es necesario apresurarse, ya que la obtención de la identificación federal continuará incluso después del 7 de mayo.

La autoridad destacó que los menores de 18 años no requieren de esta identificación y que no será obligatoria para conducir en el estado. Además, mencionó que la aplicación de la ley en los aeropuertos no comenzará de inmediato, lo que significa que los viajeros tendrán un período de dos años para adaptarse a las nuevas regulaciones.

Documentos que se necesitan para obtener una Real ID

​Para tramitar una licencia o identificación que cumpla con Real ID, el DHS indica que se deben presentar los siguientes documentos:

Nombre legal completo.

Fecha de nacimiento.

Número de Seguro Social.

Dos comprobantes de domicilio en su residencia principal.

Prueba de estatus legal en Estados Unidos.

Además, algunos estados pueden pedir documentación adicional, por lo que es fundamental revisar el sitio web oficial de licencias de su estado antes de agendar una cita o iniciar el proceso.

El tiempo de entrega de la Real ID varía según el estado, ya que cada uno tiene su propio sistema de procesamiento. Algunos pueden emitirla rápidamente, mientras que otros pueden tardar varias semanas.