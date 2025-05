Real ID California: Paso a paso para obtenerla según el DMV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si vives en California y todavía no has sacado tu Real ID, no te alarmes. Obtenerla no es nada del otro mundo, pero es muy importante, ya que a partir del 7 de mayo será necesaria para viajar y realizar varios trámites oficiales en el estado.

Dicho esto, en la siguiente nota te contamos todo lo que necesitas saber para obtener la Real ID en California: desde los documentos que debes llevar hasta los pasos que debes seguir en el Departamento De Vehículos Motorizados (DMV).

Pasos a seguir para obtener la Real ID en California

De acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, estos son los pasos que debes seguir para obtener la Real ID en el ''Estado Dorado''. Toma nota:

Junta tus documentos: Para tramitar la Real ID en California, necesitas tres tipos de documentos. Primero, una prueba de identidad, como tu pasaporte estadounidense vigente, tu certificado de nacimiento original o el de naturalización. Segundo, un documento oficial que contenga tu número de Seguro Social. Y tercero, dos comprobantes que confirmen que vives en el ''Estado Dorado'', como facturas de servicios, estados de cuenta bancarios o tu contrato de renta, siempre con tu nombre y dirección actual claramente visibles. Realiza la solicitud en línea antes de ir: Entra al sitio web oficial del DMV de California y completa la solicitud para tu Real ID. Al terminar, el sistema te dará un código de confirmación muy importante. Guárdalo bien, ya que lo vas a necesitar el día de tu cita. Agenda tu cita y prepárate bien: Una vez tengas tu código, programa una cita en la oficina del DMV que te quede más cerca. Ese día, lleva todos los documentos originales y vigentes, junto con el código que te dieron al llenar la solicitud. Así, evitarás contratiempos y agilizarás el trámite. Realiza el pago según tu tipo de Real ID: El costo de una Real ID con licencia de conducir es de U$D 45, y si solo necesitas una tarjeta de identificación (sin derecho a manejar), el precio es de U$D 39. Vale destacar que existen descuentos disponibles para personas que reciben ayuda pública, no tienen hogar o han sido víctimas de violencia doméstica, así que vale la pena preguntar si calificas. Espera tu Real ID en casa: Después de completar todos los pasos, recibirás tu Real ID por correo entre tres y cuatro semanas después. Si pasan 60 días y aún no la tienes, puedes revisar el estado de tu solicitud en línea desde tu cuenta MyDMV. Y listo. Estarás preparado para cuando el nuevo requisito entre en vigor.