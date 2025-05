¿Lo sabía mientras era presidente? Comparan el diágnostico de Biden con el escándalo de Watergate

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reciente diagnóstico de cáncer en etapa 4 del expresidente Joe Biden ha causado una ola de reacciones tanto en sus seguidores como en sus críticos. La revelación, dada a conocer por su equipo el pasado domingo 18 de mayo , indica que el exmandatario de 82 años sufre un tipo de cáncer de próstata agresivo que ya se ha extendido a sus huesos. Según el comunicado oficial, “el cáncer parece ser sensible a hormonas, lo cual permite un tratamiento efectivo”, aunque muchos se preguntan cuándo se detectó la enfermedad y si esta ya existía durante su mandato.

Entre los que han reaccionado con fuerza se encuentra Anthony Scaramucci, exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca durante el mandato de Donald Trump. En una entrevista para The Daily Beast Podcast, Scaramucci expresó preocupación por la posibilidad de que la enfermedad haya sido conocida previamente y ocultada. “Si eso es cierto, esto es un escándalo tan grave como el de Watergate. No puedes jurar lealtad a la Constitución y permitir que alguien incapacitado siga en el cargo”, afirmó.

Escándalo potencial: ¿Lo sabía Biden mientras era presidente?

Scaramucci no fue el único en lanzar dudas sobre el momento del diagnóstico. “Mi corazón está con él y su familia, pero no creo que sea realista que no supiera que tenía cáncer de próstata mientras era presidente”, señaló. A esto se suma el hecho de que el último informe médico del Dr. Kevin O’Connor, médico de la Casa Blanca, emitido en febrero de 2024, dio a Biden un estado de salud favorable y no menciona pruebas específicas de cáncer de próstata.

La falta de claridad ha alimentado especulaciones en redes sociales, especialmente entre simpatizantes del presidente Donald Trump. Donald Trump Jr., por ejemplo, sugirió que podría tratarse de un “encubrimiento”, un sentimiento replicado por otras figuras influyentes del ala MAGA (Make America Great Again, en inglés).

Mensajes encontrados: Apoyo público y dudas políticas

Mientras tanto, Biden recurrió a sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido. “El cáncer nos toca a todos. Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en nuestras fracturas”, escribió en X junto a una foto con su esposa. Sin embargo, para muchos, las palabras del exmandatario no disipan las dudas sobre su estado de salud durante su presidencia ni sobre la transparencia con la que se manejó la situación.