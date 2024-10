USA: Quiso tramitar la Real ID para votar en las elecciones, pero rechazaron su solicitud por este “error”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A menos de un año de la implementación final de la Real ID en Estados Unidos, continúan apareciendo casos de personas que intentan tramitar la identificación federal, pero por "vacíos legales" o trabas burocráticas no pueden obtener el documento.

Este fue el caso de Cheryl Russell, una ciudadana estadounidense que volvió a su hogar en Indiana y quiso renovar su Real ID según las normas del Buró de Vehículos Motorizados (BMV, por sus siglas en inglés) de dicha zona de USA, pero no lo logró.

Intentando obtener una Real ID en EE.UU.

Cheryl Russell quiso actualizar su Real ID para votar en las elecciones del próximo 5 de noviembre. Al acercarse al BMV de Indiana, ella tenía una licencia de conducir activa de Georgia, que cumplía los requisitos de la ley federal.

Sin embargo, en la oficina local, Russell, quien no tiene pasaporte, se enteró de que debido a que su acta de nacimiento no coincide con su identificación actual, necesita un documento gubernamental adicional que refleje el cambio de nombre. En su caso, se trata de una licencia de matrimonio certificada de 1973.

"Más de medio siglo después, ¿de repente se supone que debo encontrar eso? Ni de broma", declaró Russell para WTHR. El problema radica en que su acta de matrimonio no se encuentra digitalizada, por lo que el trámite podría tomar semanas en resolverse.

La espera significaría que Russell no puede obtener una identificación de Indiana a tiempo para sufragar. "Eso es muy frustrante porque me he ganado el derecho a votar", dijo Russell.

Video: YouTube | WTHR

Por otra parte, la abogada Andrea Sneden, de The Legal Aid Society, comentó que están viendo un aumento en la demanda de ayuda debido a la Real ID. "Puede que hayan usado un segundo nombre, pero su certificado de nacimiento muestra el primer nombre, por lo que deben corregir eso", explicó Sneden.

Sneden dijo que si alguien asistencia para probar su identidad, debe comenzar reuniendo documentos como un acta de nacimiento, licencia de matrimonio o incluso un formulario de naturalización.