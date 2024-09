Tras quitarle su licencia y negarle la ciudadanía americana, veterano finalmente obtuvo su Real ID

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Meses después de que el estado de Tennessee le arrebató su licencia de conducir y no le reconoció su ciudadanía estadounidense, el veterano de guerra David O'Connor finalmente obtuvo su Real ID el pasado 10 de septiembre.

La noticia se volvió tendencia en Estados Unidos tras la denuncia de O'Connor en WTVF-TV. El Departamento de Seguridad de Tennessee canceló la licencia del veterano porque nació en Canadá. No obstante, sus padres eran ciudadanos estadounidenses, convirtiéndolo a él bajo la misma condición.

El caso de David O'Connor

Aunque sirvió en el Ejército de EE.UU. y tuvo licencias de conducir comerciales durante muchos años en varios estados, incluido Tennessee, el gobierno determinó que O'Connor no tenía la identificación adecuada para ser considerado estadounidense.

"Me dijeron que no debería haber tenido la licencia en primer lugar porque no podía probar que era ciudadano", dijo O'Connor a WTVF. "Y simplemente cancelaron mi licencia en ese momento", agregó el veterano.





Tras una batalla legal, O'Connor pudo volver al centro de licencias de conducir que canceló su documento original. Y después de presentar tanto su licencia como su pasaporte, finalmente obtuvo su Real ID.

Asimismo, el veterano ha obtenido un pasaporte. En declaraciones a medios locales, él y su familia expresaron sentirse felices de haber obtenido la identificación.

Video: YouTube | NewsChannel 5