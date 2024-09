USA: Veterano que perdió la ciudadanía sigue sin resolver su caso y acude al presidente Biden

Paul Canton es un veterano de guerra de USA que vivió décadas pensando que era ciudadano americano, pero cuando fue a renovar su licencia de conducir se enteró de la verdad.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El caso del veterano de guerra Paul Canton volvió a resonar en Estados Unidos luego de que su solicitud de ciudadanía y apelaciones fueran denegadas dos veces. Ante ello, Canton decidió llevar su caso a un tribunal federal en 2023. Sin embargo, el mes pasado, un juez desestimó dos de los tres cargos que presentó contra el gobierno federal.

"Estoy desanimado de que la ley del país al que serví no esté tomando en cuenta mi servicio militar ni las circunstancias atenuantes", dijo Paul Canton a ABC Action News sobre los últimos fallos judiciales que lo dejan en el lado perdedor de su batalla de cinco años por la ciudadanía americana.

El juez dictaminó esencialmente que los tribunales no tienen jurisdicción sobre a quién aprueba o deniega la naturalización el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

El caso de Paul Canton

Canton fue reclutado en el Ejército de USA bajo falsas promesas de ciudadanía hace tres décadas y ha estado luchando por su derecho a permanecer en Estados Unidos durante los últimos cinco años, cuando descubrió que no estaba aquí legalmente.

El problema radica en las fechas en que Canton se alistó en los Marines de EE.UU. en comparación con cuándo sirvió. Según la ley federal de inmigración, los extranjeros que sirven honorablemente durante un período de hostilidades son elegibles para solicitar la ciudadanía al terminar su servicio.

Aunque Canton se alistó durante la Guerra del Golfo Pérsico a principios de la década de 1990, no fue llamado al servicio activo hasta justo después de que ese período de hostilidades terminara.

Video: YouTube | ABC Action News

Llamado al presidente Joe Biden

“¿Por qué el Ejército permite que ingresen personas que no son elegibles para servir y, cuando lo hacen, por qué no solucionan el problema cuando estos veteranos descubren que son indocumentados? Es una burla total. Es un chiste”, dijo la abogada de Canton, Elizabeth Ricci, sobre el sistema de inmigración del país y su falta de comunicación con el Ejército de EE.UU.

Como una acción paralela, Canton, quien es considerado apátrida porque perdió su ciudadanía australiana cuando se unió al Ejército de USA., recientemente comenzó a escribir cartas a la Casa Blanca con la esperanza de llamar la atención del presidente Joe Biden.

La administración de Biden ha apoyado varios esfuerzos para ayudar a los veteranos extranjeros a regresar a EE.UU. y obtener la ciudadanía después de haber servido honorablemente para América, pero haber sido deportados.

“[Estaría buscando] una orden ejecutiva para concederme la ciudadanía y pueda superar esto. No tengo país. Realmente no entiendo por qué esta gran lucha y este gran esfuerzo para negarme lo que ya he ganado”, remarcó Canton.