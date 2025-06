USA: Uscis restringe opciones a "masculino" o "femenino" en documentos migratorios oficiales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) confirmó que ya no permitirá marcar el género “X” en sus documentos oficiales. Desde abril de 2025, los trámites como solicitudes de ciudadanía o naturalización deberán reflejar únicamente el sexo masculino o femenino, tal como aparece en el acta de nacimiento del solicitante.

Este cambio se alinea con una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump en enero del mismo año, cuyo objetivo es reforzar los criterios basados en el sexo biológico dentro de los sistemas administrativos federales. Con esta decisión, Uscis busca estandarizar la verificación de datos personales y facilitar la interoperabilidad entre agencias gubernamentales.

Solo se reconocerán el sexo masculino o femenino

La nueva política de Uscis establece que los documentos emitidos, como los certificados de ciudadanía, ya no aceptarán marcadores de género no binarios. Quienes no cuenten con un acta de nacimiento donde se indique explícitamente “masculino” o “femenino”, deberán presentar evidencia secundaria. El campo de género ya no podrá quedar vacío ni marcarse con una “X”.

Uscis ha precisado que si se presenta una discrepancia entre los datos del solicitante y la documentación oficial, se emitirá una notificación para que la persona afectada pueda subsanar la diferencia. En esos casos, se solicitará documentación adicional que respalde la información, pero siempre se exigirá un marcador binario.

Personas trans y no binarias enfrentan nuevas barreras

La eliminación del marcador “X” implica un retroceso significativo para las personas transgénero y no binarias que intentan alinear su identidad de género con su documentación legal. Ahora, cualquier modificación en los registros migratorios debe ajustarse estrictamente al sexo registrado al nacer.

Esto puede generar complicaciones adicionales en procesos como el reemplazo de certificados, la corrección de datos personales o la validación de lazos familiares. Activistas y organizaciones de derechos civiles han señalado que esta política invisibiliza a comunidades históricamente marginadas, vulnerando su derecho al reconocimiento legal.

Justificación oficial y rechazo de organizaciones

Según Uscis, la política busca garantizar mayor consistencia y precisión en la identificación de personas dentro del sistema federal. Argumentan que un enfoque unificado permite una verificación más eficiente y segura en los procedimientos migratorios.

No obstante, agrupaciones defensoras de derechos humanos advierten que esta medida socava avances recientes en reconocimiento de identidades diversas. Consideran que el uso obligatorio del sexo biológico restringe libertades individuales y deja a muchas personas sin representación legal en los documentos oficiales.

Aunque Uscis continuará aceptando solicitudes con discrepancias de género, las condiciones para corregir esa información ahora son más estrictas. La decisión ha abierto un debate sobre los límites de la administración federal en la validación de identidades y la protección de derechos fundamentales en el contexto migratorio.