Visa americana: Ex cónsul revela qué necesitan saber los oficiales para autorizar el ingreso a USA

El ex oficial de inmigración señaló la información que se debe brindar en la entrevista presencial para que aprueben una visa de Estados Unidos.

Para solicitar la visa a Estados Unidos debes cumplir una serie de requisitos. Sin embargo, existe un aspecto muy importante que es revisado durante la entrevista presencial y que puede ser determinante para la autorización del ingreso legal a USA.

Brent Hanson, quien fue cónsul de EE.UU. explicó que, por lineamientos del Departamento de Estado, debe haber documentación que sustente sí o sí que el ciudadano extranjero retornará a su país de origen o de residencia. Eso es imprescindible para que se otorgue la visa.

En caso de que el oficial de inmigración no perciba argumentos sólidos o no cuente con la información suficiente que demuestre que la persona no buscará quedarse en Estados Unidos, procederá a denegar el visado, según indicó Hanson en un episodio de Gusgri Podcast.

“Cuando se rechaza es porque usted en la entrevista no me convenció. De eso se trata, de convencer al oficial. Para hacerlo hay muchas formas, como ‘mira todo lo que tengo en mi país’. Hablan de su familia, muestran sus recursos económicos, muestran que han viajado a otros países y siempre regresan. Con cosas así puede demostrar uno al oficial para decir ‘tengo una buena vida aquí, voy a volver’”, recalcó Hanson.

Otras consideraciones para la visa a Estados Unidos

El ex cónsul también mencionó que las autoridades de inmigración tienen en cuenta la remuneración del solicitante. Lo mínimo que podría ganar una persona es el equivalente a U$D 1 000, pero puede variar dependiendo del centro de trabajo o si realiza viajes a países similares a Estados Unidos, como Canadá.

“Por lo general, queremos ver, por lo menos, el equivalente a U$D 1 000 mensualmente para pensar que alguien está ganando bien. Puede ser menos, dependiendo de los otros lazos de la persona. De repente lleva mucho tiempo en el trabajo, ha viajado a otros países. Entonces, puedo ver U$D 800, U$D 700 al mes y estoy satisfecho”, expresó.

Sin embargo, Hanson destacó que lo más importante es que la persona posea una estabilidad económica en su país de residencia.

