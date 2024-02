Super Bowl: ¿cuál fue la primera estrella que se presentó en el 'Halftime Show' y cómo se gestó su participación?

Fue en 1993 cuando se instauró esta costumbre de presentar a un artista de talla mundial en el show de mediotiempo. Te brindamos todos los detalles.

El Super Bowl es un evento que registra mucha historia y, sobre todo tradición. Por esa razón, es importante repasar diferentes datos, números, estadísticas y sucesos que enriquecieron su estándar de calidad. Y este año ya se conocen a los equipos que participarán que son nada menos que San Francisco 49ers. vs. Kansas City Chiefs.

Una cifra que es importante resaltar de los Super Bowl es cómo se gestó el show de medio tiempo, el cual siempre jala la mirada de diferentes espectadores que, necesariamente, no son aficionados a este deporte en el mundo.





¿Cuál fue la primera mega estrella que apareció en el Halftime show del Super Bowl?

Fue nada menos que Michael Jackson. Curiosamente, muchos expertos señalan que esta podría ser la mejor presentación en toda la historia del Super Bowl, gracias a su despliegue, organización y al talento indudable que tenía el ‘Rey del Pop’.

Sucedió un 31 de enero de 1993, en Pasadena, California, durante el Super Bowl XXVII. Ese día, Michael Jackson realizó un despliegue gigantesco, en donde cantó varias de sus canciones más populares como Jam, Billie Jean, Black or White, así como We Are the World y Heal the World, en donde estuvo acompañado de un coro de 3500 niños locales.

“Hoy, nos levantamos juntos en todo el mundo uniéndonos por un propósito común de rehacer el planeta y llenarnos de felicidad, entendimiento y cosas buenas. Nadie debería sufrir, especialmente nuestros niños. En estos tiempos, debemos tener éxito. Esto es para los niños del mundo”, comentó durante su presentación.





Se cumplieron 30 años de Michael Jackson en el mejor show de medio tiempo en la historia del Super Bowl de la NFL

¿Por qué la NFL convocó a una mega estrella como Michael Jackson para el Super Bowl?

En un inicio, los espectáculos de medio tiempo eran bailes, presentaciones de coreografías. Algunas de ellas fueron proporcionadas por Walt Disney. Si bien era un despliegue gigantesco, jamás fueron tan atractivas como ver a un artista que esté en su pico de popularidad.

Incluso, en el Super Bowl XXVI de 1992, Fox transmitió un episodio especial del programa In Living Color, el cual provocó una disminución del 22% en audiencia, según informó la CBS. Gracias a ello es que los organizadores decidieron darle un giro y funcionó.

Hoy, el artista más grande de todos los tiempos, el rey del Olimpo de la música, estaría cumpliendo 65 años.



Aquí cuando marcó un antes y un después en la historia de los Half-Time del Super Bowl. Dos días previos a la presentación, Michael Jackson había coordinado con el…

¿Cuánto cobró Michael Jackson por aparecer en el Super Bowl?

Como se sabe, la NFL no les paga un solo dólar a las estrellas que participan en el Halftime Show. Sin embargo, en una entrevista de 2016 con Forbes, la portavoz de la NFL, Joanna Hunter, dijo que: “No pagamos a los artistas. Cubrimos los gastos y los costos de producción”. Sin embargo, Jackson fue el único que recibió un efectivo, el cual fue donado a la Heal the World Foundation, organización benéfica del Rey del Pop.