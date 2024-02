Venga la Alegría: programa objeto de burlas por polémica entrevista con Zendaya en inglés

El programa matutino se ha convertido en el epicentro de críticas y burlas en las redes sociales por el pésimo uso del inglés.

El programa matutino Venga la Alegría generó gran atención en las redes sociales la semana pasada. Esto se debió a la presencia de destacadas figuras como Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler y Florence Pugh en la Ciudad de México para la premiere de Dune: parte dos en el Auditorio Nacional.

Durante la promoción de la película dirigida por Denis Villeneuve, Zendaya, la reconocida actriz estadounidense, interactuó con el público y la prensa para responder preguntas sobre la película.

En este contexto, un reportero del programa Venga la Alegría, cuya identidad aún se desconoce, decidió hacerle unas preguntas que no estaban relacionadas con la película. A través de las redes sociales, se difundió un momento en el que el reportero le preguntó a Zendaya: "Where do you live Spiderman?", refiriéndose a su relación con Tom Holland, el actor que interpreta a Spiderman.

Zendaya mostró evidente confusión, aparentemente sin comprender la pregunta debido a problemas de comunicación o nerviosismo. Ante la falta de entendimiento, otra persona intervino para reformular la pregunta correctamente.

Después de que este incidente se volviera viral, hubo críticas hacia el reportero y el programa, sugiriendo que deberían haber enviado a alguien más preparado para la entrevista. Sin embargo, también hubo defensores que atribuyeron la situación a los nervios del reportero.

Los comentarios en redes sociales expresaron opiniones diversas, algunos burlándose de la situación y otros mostrando comprensión hacia el reportero.

La entrevista con Zendaya en Venga la Alegría ha desatado un debate en línea, con el programa siendo objeto de escrutinio y burlas debido a la polémica línea de preguntas