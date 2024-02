Kevin Spacey pagará un millón de dólares a productora de 'House of Cards' tras acuerdo

Kevin Spacey, el popular Frank Underwood de la icónica serie House of Cards, llegó a un acuerdo para pagar a MRC, productora del programa, la suma de un millón de dólares con el objetivo de resolver las acusaciones en su contra por presunto acoso sexual a los jóvenes trabajadores de la serie que trabajaron con él hasta su salida a finales del 2017.

En efecto, Kevin Spacey fue despedido de House of Cards luego de varios meses de investigación y tras la publicación del medio Buzzfeed de un artículo donde el actor Anthony Rapp denunciaba haber sido abusado por Spacey en una reunión en su casa en 1986 cuando tenía 14 años.

Esta denuncia, hecha el 19 de octubre de 2017, continuó con otro artículo de CNN donde ocho miembros anónimos de House of Cards aseguraron que el actor de 64 años tenía “comportamientos abusivos” contra ellos saludándolos con un fuerte apretón de manos para luego poner las manos de ellos en su entrepierna.

Estas denuncias hicieron que Kevin Spacey sea demandado por 31 millones de dólares por la productora de la serie que le permitió mayor reconocimiento en Hollywood haciéndolo ganador de un Globo de Oro como Mejor actor de drama. Sin embargo, según informa Variety, Spacey acordó “pagar el millón de dólares durante varios años en cuotas equivalentes al 10% de sus ingresos después de impuestos”.

“MRC también ha conseguido la cooperación de Spacey para intentar recuperar el saldo de sus costes de alguien que esté en mejores condiciones de pagar: su compañía d seguros”, informó el portal estadounidense el último martes.

Kevin Spacey fue absuelto de todos los cargos en su contra por presuntos abusos sexuales. | Fuente: EFE

Productora perdió demandas contra Kevin Spacey

En abril de 2022, MRC demandó a las aseguradoras Fireman's Fund y Lloyd's of London afirmando que la ausencia de Kevin Spacey en el elenco de House of Cards esta cubierta por una póliza que las protegía en caso el actor no esté en capacidad de actuar.

MRC mencionó que Kevin Spacey, ganador del Premio Oscar como Mejor actor con Belleza Americana en 1999, había acudido a un centro de rehabilitación en Arizona para las personas adictas al sexo abriendo automáticamente el seguro a su favor. Sin embargo, en abril de 2023, el juez Mark Epstein desestimó las demandas de MRC afirmando que las pólizas “no cubren contra ese tipo de riesgo en particular”.

House of Cards llegó a un acuerdo con Kevin Spacey

Por otro lado, Kevin Spacey se opuso a citar registros médicos negándose a colaborar con la investigación del seguro. No obstante el 18 de diciembre, dos semanas antes de la fecha límite para presentar la demanda enmendada, MRC pudo llegar a un acuerdo con el actor.

“MRC acordó reducir la cantidad que Kevin Spacey debía de 36 millones de dólares, incluidos los intereses acumulados, a un millón de dólares. A cambio, él aceptó testificar en el caso del seguro, ser examinado por médicos de cada parte y proporcionar su historial médico en un plazo de 10 días”, señaló Variety.

'House of Cards', con Kevin Spacey, se estrenó en Netflix el 1 de febrero de 2023.Fuente: Netflix

