Nostradamus: las predicciones que no se han cumplido en lo que va del 2024

Entre sus profecías más sonadas, el boticario francés hizo una predicción sobre el Papa Francisco que no sucedió.

Michel de Nôtre-Dame, conocido también como Nostradamus, fue un astrólogo que se hizo mundialmente famoso por escribir el libro Les Prophéties (1555). En total, son 942 versos en donde predice el futuro a su juicio. Cada predicción es traída al presente para describir la realidad y lo que puede suceder.

Si bien hay varias profecías que Nostradamus ha declarado y que se han cumplido, hay otras que no se dieron. Para el 2024, predijo que el Papa iba a fallecer, pero el Sumo Pontífice sigue liderando la Iglesia católica. Lo cierto es que desde hace un par de años, Francisco viene padeciendo varias enfermedades que le impiden realizar sus actividades con normalidad. Incluso, en las últimas ceremonias oficiales se le ha visto en silla de ruedas y declaró que aún no se sentía bien. "No me he recuperado", dijo.

Crédito del video: Yotube | @MILENIO

En sus predicciones, también apuntó que este año tendríamos una Tercera Guerra Mundial. Agregó que Europa sufriría una fuerte devastación que tendría como consecuencia muchas muertes. Todo se originaría por una fuerte explosión nuclear, pero tampoco ha pasado hasta el momento.

Dentro de sus versos, también aseguró que la humanidad llegaría al planeta Marte. No ha sucedido, aunque la NASA si ha enviado satélites para recopilar imágenes sobre el piso de este planeta.

Todas estas predicciones dejan abierta la posibilidad de seguir creyendo o no al que fuera uno de los adivinos más famosos de la historia. Aún quedan meses y, si bien genera curiosidad si volverá a acetar, el mundo espera que se equivoque en su visión para este 2024.