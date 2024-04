Powerball: ¿quién es Theodorus Struyck y por qué perderá gran porcentaje del premio de U$D 1 765 millones?

Este boleto fue adquirido en California, considerado como uno de los estados en donde los impuestos son menores que en otros lados.

Los lunes, miércoles y sábados son días especiales en Estados Unidos, porque se juega la lotería Powerball. En octubre del año pasado, salió un premio de U$D 1.765 millones, el segundo más alto en toda la historia de este juego. Meses después, recién se pudo conocer la identidad de esta persona.

Se trata de Theodorus Struyck (65 años), quien se presentó como representante de un grupo de personas que se iban a repartir el U$D 1 765 millones, monto que ha sufrido un considerable descuento debido a los impuestos que se manejan en Estados Unidos. En este caso, son 37% de los impuestos federales, lo que dejará una cifra líquida de U$D 1.600.990.380. Pero, recibirá un descuento adicional de U$D 620 000 por demorarse en ir a cobrar el premio.

Lo importante es que el boleto de este Powerball fue adquirido en Midway Market & Liquor en Frazier Park, pueblo rural a unas 70 millas al norte de Los Ángeles, California. El número ganador fue el 6, 23, 25, 34, 51 y el Powerball rojo 3. Como se recuerda, este es uno de los estados donde el pago de los impuestos no es tan alto como en otros lados. Pero igual el descuento final ya tiene fecha de ejecución y será el 15 de abril de 2024.

Algunos detalles que faltan esclarecer

Según The Sun, todavía no hay certezas cómo será la forma de cobro de Struyck. Sin embargo, este medio señala que es muy probable que sea un cobro inmediato será de U$D 774.1 millones. “Si se eligiera la suma global, Struyck y los demás perderían alrededor de 286.417.000 dólares. Esto haría un total de U$D 487,683.000", indica The Sun.