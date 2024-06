Advierten sobre intentos de estafas a inmigrantes con las nuevas medidas de Biden: ¿cómo reconocer una?

Luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que otorgará facilidades a inmigrantes indocumentados en el país, las modalidades de estafa hacia este grupo han aumentado. Conoce aquí cómo evitar ser engañado.

Hace algunas semanas, el presidente Joe Biden anunció nuevas medidas para ayudar a inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses y beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), a legalizar y mejorar su situación migratoria en Estados Unidos.

Pese a que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) aún no ha detallado formalmente cómo se aplicarán estas iniciativas presentadas por el mandatario, ya han empezado a aparecer nuevas modalidades de estafa hacia las personas interesadas en obtener la ayuda del gobierno.

Estafas a inmigrantes para “legalizar” su estatus

En conversación con Telemundo Atlanta, la abogada de inmigración Silvia Mintz remarcó que el programa migratorio de Biden deberá primero ser publicado en el registro federal para que sea legal, y luego se dará a conocer cómo va a funcionar. Se estima que esto podría ocurrir a finales de julio o principios de agosto. Mientras tanto se advierte tener mucho cuidado con los estafadores.

Video: YouTube | Latinos en USA

“En estos momentos es cuando más van a estar tratando de robarles el dinero. Entonces no hay que dejarse engañar. Todavía no hay una forma que se pueda enviar documentación, no necesitas pagar para guardar tu puesto en línea”, señaló la abogada Mintz.

Explicó que los documentos que se deben de tener para cuando la medida sea formalizada incluyen aquellos que demuestren que el solicitante ha residido en Estados Unidos por los últimos 10 años. Y agregó que las personas con una orden de deportación o récord criminal tampoco podrán calificar para este nuevo beneficio.