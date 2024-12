Año Nuevo en California: Revisa la lista de supermercados que sí atenderán el 1 de enero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El inicio de un nuevo año suele estar acompañado de tareas pendientes, y muchas personas necesitan hacer compras de última hora, incluso el 1 de enero. Este año, la víspera de Año Nuevo cae en martes, mientras que el Día de Año Nuevo será miércoles. Si tienes planes de salir de compras, es importante conocer qué supermercados estarán abiertos y en qué horarios.

Supermercados abiertos con horarios modificados

La cadena Albertsons Companies, que incluye tiendas como Safeway, Vons y Jewel-Osco, abrirá ambos días, aunque con horarios reducidos. Algunas farmacias dentro de estas tiendas estarán operativas durante horas selectas el Día de Año Nuevo, por lo que se recomienda confirmar con tu sucursal local antes de visitar.

Por su parte, las tiendas del grupo Kroger, como Ralphs, Food 4 Less y King Soopers, estarán disponibles en horarios regulares, siendo una opción confiable para quienes necesiten hacer compras. En cambio, supermercados como Whole Foods atenderán con horarios limitados ambos días, mientras que Trader Joe’s cerrará temprano en la víspera y no abrirá el Día de Año Nuevo.

Tiendas que no abrirán el Día de Año Nuevo

Algunas cadenas importantes, como Costco, permanecerán cerradas el 1 de enero. Sam’s Club también cerrará temprano en la víspera de Año Nuevo y no operará el Día de Año Nuevo. Aldi seguirá un esquema similar, cerrando temprano el 31 de diciembre y manteniéndose sin atención al día siguiente.

Antes de salir de casa, asegúrate de verificar los horarios de tu tienda más cercana. Planificar con anticipación puede ahorrarte contratiempos en esta época festiva.