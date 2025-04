Apagón en España y Portugal: Consejos clave para actuar durante la emergencia si eres viajero

Tomar medidas para garantizar la seguridad es fundamental, por lo que es recomendable apagar aparatos eléctricos.

Hace unas horas, España y Portugal (a excepción de las islas) registraban un apagón sin precedentes. Semáforos apagados, UCIS de hospitales funcionando con generadores, gente atrapada en ascensores y transportes públicos y estaciones como Atocha desalojadas dejan un panorama tan preocupante como incierto.

Ante una situación como esta, es fundamental mantener la calma. La desesperación puede llevar a tomar decisiones peligrosas como echarse a la carretera para llegar a casa cuanto antes o llamar por teléfono de forma sistemática. Es recomendable, por tanto, desconectar aparatos eléctricos y evitar el uso de productos inflamables que puedan provocar incendios.

Recomendaciones a tener en cuenta

No se debe usar el coche, puesto que los atascos en las carreteras son eternos e inmensos. Las neveras y los congeladores deben estar cerrados para mantener la energía durante el mayor tiempo posible. También tener los dispositivos telefónicos cargados e intentar no hacer llamadas que no sean necesarias, puesto que las líneas están sobrecargadas y deben priorizarse llamadas al 112.

Tener dinero en efectivo y un kit de emergencia con linternas, pilas, una radio a pilas, agua potable, mantas, un botiquín de primeros auxilios y alimentos no perecederos es también fundamental. Por el contrario, las autoridades recomiendan evitar conectar generadores eléctricos y el uso de velas.