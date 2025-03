Bank of America cancela cuentas en EE.UU.: ¿Quiénes están en riesgo y cómo evitarlo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miles de clientes de Bank of America en todo Estados Unidos podrían enfrentarse al cierre inesperado de sus cuentas si no cumplen con ciertos requisitos de actividad. La institución financiera ha confirmado que cerrará cuentas consideradas inactivas bajo las leyes estatales de escheatment, lo que podría afectar a una variedad de productos financieros, incluyendo cuentas de cheques, ahorros y cheques de caja sin cobrar.

Esta medida forma parte del cumplimiento de normativas estatales que requieren la transferencia de activos abandonados a la custodia del estado. Muchos titulares de cuentas podrían verse afectados sin siquiera estar conscientes de estas regulaciones. A continuación, te explicamos quiénes están en riesgo y qué deben hacer los clientes para evitar perder acceso a sus fondos.

¿Quiénes están en riesgo de cierre de cuenta?

Bank of America ha señalado que cualquier cuenta que no muestre actividad por un período prolongado puede ser considerada abandonada. Según su página de preguntas frecuentes (FAQ), si una cuenta no ha sido utilizada por tres años o más, el titular podría recibir una notificación informándole que su cuenta será entregada al estado conforme a las leyes de escheatment.

Esta normativa no solo aplica a cuentas de cheques y ahorros, sino también a otros productos financieros como Cuentas de Retiro Individual (IRA), Certificados de Depósito (CD), cheques de caja sin cobrar, acciones y cajas de seguridad, según informó The Mirror. Si los clientes no toman acción tras recibir la notificación, sus fondos serán transferidos a la custodia del estado según la legislación vigente.

Video: YouTube | Snyder Reports

Diferencias entre estados en la aplicación de la escheatment

Cada estado tiene sus propias regulaciones sobre qué se considera una cuenta abandonada y cuándo los bancos deben entregar los fondos al gobierno estatal. Bank of America explica en su sitio web que el proceso de escheatment implica reportar y remitir bienes no reclamados a la agencia estatal correspondiente para su resguardo.

Por ejemplo, en estados como Pensilvania, los bancos están obligados a reportar y transferir activos inactivos después de un periodo específico de inactividad. Esta normativa también se aplica a empresas de servicios públicos e instituciones de salud, según informó PennLive.com.

¿Qué dice Bank of America y cómo evitar el cierre de cuenta?

Para evitar la aplicación de escheatment, Bank of America recomienda a sus clientes mantenerse activos en sus cuentas. En su página de preguntas frecuentes, la entidad aconseja a los titulares revisar regularmente sus saldos y realizar transacciones periódicas, como iniciar sesión en la banca en línea o usar su tarjeta de débito.

Dado que muchos servicios se han digitalizado y varias sucursales han cerrado en los últimos años, es fundamental que los clientes tomen medidas para evitar que sus cuentas sean consideradas inactivas. En caso de recibir una notificación de escheatment, se recomienda responder de inmediato y seguir las instrucciones proporcionadas para garantizar el acceso continuo a sus fondos.