Cierran la estación Van Nuys en Los Ángeles por tres años: Estas son las alternativas de transporte

Desde el primer minuto de este viernes 21 de febrero, Metro Los Ángeles ejecutará el cierre de la estación Van Nuys de la Línea G, junto con su estacionamiento y el tramo de ciclovía adyacente. La medida, que se prolongará por tres años, es parte del Proyecto de Mejoras de la Línea G y tiene como objetivo optimizar la movilidad del transporte público en la región.

Como parte de la obra, se construirán dos puentes aéreos sobre Van Nuys Boulevard y Vesper Avenue. Esta intervención requerirá ajustes en la circulación de autobuses y ciclistas entre Sepúlveda Boulevard y Woodman Avenue, implementándose desvíos temporales.

Inversión millonaria para modernizar la Línea G

El presupuesto del proyecto asciende a U$D 688 millones e incluye la incorporación de tecnología de prioridad de señalización y un sistema de control de cuatro cuadrantes en intersecciones estratégicas. Además de los puentes aéreos en Van Nuys y Vesper, se prevé la construcción de una estructura similar en Sepúlveda Boulevard a finales de este año.

El objetivo de estas mejoras es agilizar los tiempos de viaje y aumentar la seguridad en las intersecciones clave de la ruta. Metro busca convertir a la Línea G en una opción más eficiente y confiable para los pasajeros que viajan entre North Hollywood y Chatsworth.

Alternativas para los usuarios afectados

Durante los trabajos, los pasajeros de autobús podrán abordar la Línea G en paradas temporales cercanas a Oxnard Street. Los viajes hacia Chatsworth iniciarán en la esquina noreste de la calle, mientras que los traslados a North Hollywood partirán desde la esquina suroeste.

Para los conductores, Metro ha recomendado utilizar el estacionamiento de la estación Sepúlveda, ubicado en 15430 West Erwin Street, accesible desde Haskell Avenue y Erwin Street.

En cuanto a los peatones, aunque las aceras en la zona de obras estarán cerradas, se han habilitado caminos alternativos para garantizar su circulación segura.

Horarios de trabajo y duración de la obra

Las labores se realizarán de lunes a viernes, entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m., con trabajos intermitentes los fines de semana de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Además, se contemplan jornadas nocturnas de 9:00 p.m. a 7:00 a.m., siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Metro Los Ángeles recalca que, a pesar de las incomodidades temporales, esta modernización traerá beneficios a largo plazo para los miles de pasajeros que utilizan la Línea G a diario.

