'CBP One': Esto debes hacer si pierdes tu cita de asilo en EE.UU. y quieres reprogramarla

CBP One es una aplicación gratuita desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Esta herramienta permite a los inmigrantes en el norte y centro de México programar citas en los Puertos de Ingreso (POE) de la frontera suroeste, ofreciendo un proceso más seguro y organizado.

Desde su creación en 2020, CBP One ha evolucionado para incluir diversas funciones, siendo la programación de citas una de las más relevantes. Cada día, los usuarios pueden solicitar citas, y estas se asignan a las 12:00 p.m. (hora del este en EE.UU.). Las citas se otorgan con prioridad a quienes llevan más tiempo registrados y, posteriormente, de forma aleatoria.

¿Qué hacer si pierdes tu cita de CBP One?

Si no asististe a tu cita, lo primero que debes saber es que no habrá sanciones ni penalizaciones. Sin embargo, la oportunidad asignada ya no estará disponible. Para continuar con el proceso, sigue estos pasos:

Ingresa nuevamente a la aplicación CBP One. Tu estado de registro cambiará automáticamente a "Solicitar una cita". Solicita una nueva cita: Selecciona esta opción y sigue las instrucciones indicadas por la app. Espera la asignación: El sistema generará automáticamente otra fecha, según disponibilidad y la antigüedad de tu inscripción.

Es importante ser constante y revisar diariamente tu estado en la aplicación para no perder ninguna oportunidad.

¿Cómo saber si tienes una nueva cita?

El sistema de CBP One notificará si fuiste seleccionado. Una vez asignada tu cita, deberás confirmarla mediante:

Geolocalización: Para verificar que te encuentras en el centro o norte de México.

Para verificar que te encuentras en el centro o norte de México. Captura fotográfica: Un proceso de detección que garantiza la autenticidad del usuario.

Si no eres seleccionado, deberás volver a solicitar cita cada día, ingresando nuevamente al sistema antes del mediodía.

Consejos para utilizar CBP One con éxito

Mantén actualizada tu inscripción: Asegúrate de que todos los miembros de tu familia o compañeros de viaje estén registrados en la misma inscripción.

Asegúrate de que todos los miembros de tu familia o compañeros de viaje estén registrados en la misma inscripción. Revisa tus notificaciones a diario: La asignación de citas es dinámica, por lo que podrías obtener una oportunidad en cualquier momento.

La asignación de citas es dinámica, por lo que podrías obtener una oportunidad en cualquier momento. Consulta la información oficial: La página de U.S. Customs and Border Protection es la fuente principal de detalles sobre el funcionamiento de la aplicación.

