'CBP One': Esto es lo que sucede si un menor de edad utiliza la aplicación

El gobierno de Estados Unidos ha detectado que muchos menores de edad llegan solos al país norteamericano. Las razones pueden ser varias. No obstante, se cuenta con un proceso para tratar esos casos y también se aplica al utilizar la aplicación CBP One.

La plataforma de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), está diseñada para brindar una alternativa a los inmigrantes que no califican para otro tipo de permiso de ingreso, pero su uso no está permitido a menores sin un acompañante.

Lo que sucede si un menor de edad usa la aplicación

La CBP aclara que si bien es posible que los menores de edad realicen su registro en la plataforma, deben estar bajo tutela de un adulto. En ese sentido, lo más recomendable es tener un permiso que autorice como responsable del menor a una persona que no sea el padre.

En el caso de que una persona viaje con un menor sin contar con la tutela del mismo y las autoridades pidan el documento notariado, la entrevista con los oficiales de la CBP será prolongada, se retendrá al adulto y se pondrá en custodia al menor de edad.

La organización no gubernamental Kids in need of defense, explica que los menores pueden ser separados de su familia, incluso de sus abuelos, hermanos, tíos y otros cuidadores, si las autoridades migratorias no cuentan con un documento en que se deje clara la custodia o tutela legal sobre el menor.

