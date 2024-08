Si obtuviste la 'Green Card' por matrimonio y te divorcias, ¿puedes acceder a la ciudadanía americana?

El divorcio puede tener un impacto considerable en tu proceso de naturalización en Estados Unidos, especialmente si obtuviste la residencia permanente a través del matrimonio.

Cuando la ciudadanía americana depende de tu relación con un(a) estadounidense, un divorcio puede resultar en una experiencia sumamente difícil y hasta poner en riesgo tu estatus migratorio en Estados Unidos.

Si ya cuentas con la Green Card y has decidido divorciarte, toma en cuenta los siguientes detalles para que no tengas complicaciones en tu proceso de naturalización.

¿Es posible obtener la ciudadanía americana si te divorcias siendo aún residente permanente en USA?

New Frontier Immigration Law sostiene que sí es posible conseguir la naturalización americana, pero el proceso puede ser diferente y dependerá de ciertos factores. Por ejemplo, es probable que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) revise con mayor detenimiento si tu matrimonio fue de buena fe y no solo para obtener beneficios migratorios. Es posible que te pidan pruebas adicionales para demostrar que tu matrimonio no fue fraudulento.

Asimismo, tendrás que esperar cinco años desde la fecha en que obtuviste la Green Card para poder solicitar la ciudadanía estadounidense, en lugar de los tres años. Y, como suele ser en el caso de este trámite, deberás cumplir con los requisitos de residencia continua, presencia física en USA y demostrar buen carácter moral.

¿Cómo demostrar un matrimonio de buena fe en USA?

Documentación Financiera Conjunta : Cuentas Bancarias Conjuntas : Estados de cuenta que muestren que ambos tienen acceso a una cuenta bancaria compartida. Declaraciones de Impuestos Conjuntas : Declaraciones de impuestos que presentaron juntos como pareja. Hipotecas o Contratos de Alquiler : Documentos que muestran que ambos están en la hipoteca o el contrato de alquiler del hogar compartido.

Prueba de residencia compartida : Recibos de Servicios Públicos : Facturas de servicios como electricidad, agua, internet, etc., que estén a nombre de ambos o de uno con la dirección compartida. Correspondencia : Cartas o correspondencia dirigida a ambos en la misma dirección.

Pruebas de vida social y familiar : Fotografías : Imágenes que muestren a ambos en diferentes momentos y con familia y amigos, en diversas situaciones y eventos a lo largo del tiempo. Testimonios de Amigos y Familiares : Declaraciones juradas de amigos, familiares, o compañeros de trabajo que puedan testificar sobre la autenticidad de su relación.

Comunicación y correspondencia : Mensajes de Texto o Correos Electrónicos : Pruebas de comunicación regular entre ustedes, como mensajes de texto, correos electrónicos, o cartas. Cartas de Amor o Tarjetas : Tarjetas o cartas intercambiadas durante el matrimonio.

Pruebas de hijos en común (si los hay) : Certificados de Nacimiento : Si tienen hijos juntos, sus certificados de nacimiento pueden ser una fuerte evidencia de que el matrimonio es genuino. Registros Médicos : Documentos que demuestren que ambos están involucrados en la vida de los hijos, como registros médicos o escolares.

Seguro conjunto : Pólizas de Seguro : Pólizas de seguro de vida, salud o automóvil en las que ambos estén nombrados como beneficiarios o asegurados.

Viajes juntos : Boletos de Avión o Reservas de Viaje : Pruebas de que han viajado juntos como pareja. Fotografías de Vacaciones : Imágenes de viajes o vacaciones en común.



