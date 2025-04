Ciudadanía americana: Documentos con los que puedes demostrar tu presencia física en USA

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Uno de los aspectos fundamentales para convertirte en ciudadano americano es probar que has estado presente físicamente en el país durante un periodo determinado. No basta con tener la residencia; también debes demostrar que has vivido en Estados Unidos el tiempo mínimo que exige la ley antes de presentar tu solicitud de naturalización.

En otras palabras, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) quiere asegurarse de que realmente has hecho de este país tu hogar. Dicho esto, en la siguiente nota te contamos cómo puedes comprobar tu presencia física, para que tengas todo en regla cuando llegue el momento de solicitar tu ciudadanía.

Documentos con los que puedes demostrar tu presencia física

De acuerdo con Uscis, estos son los documentos que puedas usar para demostrar que cumples la presencia física en Estados Unidos que se requiere para solicitar la ciudadanía americana. Toma nota:

Pasaportes anteriores y actuales: Tus pasaportes, tanto los vigentes como los vencidos, son como diarios de viaje oficiales. En ellos quedan registrados los sellos de entrada y salida del país, lo que permite establecer con precisión cuándo estuviste dentro de Estados Unidos . Son una de las formas más claras de probar tu presencia física, así que asegúrate de conservarlos en buen estado.

Tus pasaportes, tanto los vigentes como los vencidos, son como diarios de viaje oficiales. En ellos quedan registrados los sellos de entrada y salida del país, lo que permite establecer con precisión cuándo estuviste dentro de . Son una de las formas más claras de probar tu presencia física, así que asegúrate de conservarlos en buen estado. Registros de entrada y salida: Los formularios como el I-94 o los registros digitales que mantiene el gobierno son esenciales para trazar tus movimientos migratorios. Estos documentos ofrecen un historial oficial de cada vez que cruzaste la frontera, ya sea por aire, tierra o mar, y son muy valorados por Uscis para verificar tu permanencia legal en el país.

Los formularios como el I-94 o los registros digitales que mantiene el gobierno son esenciales para trazar tus movimientos migratorios. Estos documentos ofrecen un historial oficial de cada vez que cruzaste la frontera, ya sea por aire, tierra o mar, y son muy valorados por Uscis para verificar tu permanencia legal en el país. Registros de empleo: Si trabajaste en Estados Unidos , tus Formularios W-2, talones de pago o cartas del empleador pueden servir como prueba de que estuviste físicamente presente y cumpliendo con tus obligaciones laborales. Además, reflejan el periodo en que trabajaste y ayudan a confirmar tu estabilidad dentro del país.

Si trabajaste en , tus Formularios W-2, talones de pago o cartas del empleador pueden servir como prueba de que estuviste físicamente presente y cumpliendo con tus obligaciones laborales. Además, reflejan el periodo en que trabajaste y ayudan a confirmar tu estabilidad dentro del país. Declaraciones de impuestos: Presentar tus impuestos federales y estatales (por ejemplo, el Formulario 1040) no solo muestra que cumpliste con tus deberes fiscales, sino que también es una excelente evidencia de que viviste y generaste ingresos dentro del país durante el tiempo exigido.

Presentar tus impuestos federales y estatales (por ejemplo, el Formulario 1040) no solo muestra que cumpliste con tus deberes fiscales, sino que también es una excelente evidencia de que viviste y generaste ingresos dentro del país durante el tiempo exigido. Registros escolares: Si estudiaste en alguna escuela, colegio o universidad en Estados Unidos , las transcripciones académicas, certificados de asistencia o cartas de la institución pueden ayudarte. Estos documentos dejan constancia de que residiste en el país mientras cursabas tus estudios.

Si estudiaste en alguna escuela, colegio o universidad en , las transcripciones académicas, certificados de asistencia o cartas de la institución pueden ayudarte. Estos documentos dejan constancia de que residiste en el país mientras cursabas tus estudios. Registros médicos: ¿Has tenido citas médicas, tratamientos o exámenes en clínicas u hospitales del país? Esos recibos, historiales médicos o facturas también pueden servir como prueba de tu presencia, ya que evidencian que accediste a servicios de salud durante el periodo requerido.

¿Has tenido citas médicas, tratamientos o exámenes en clínicas u hospitales del país? Esos recibos, historiales médicos o facturas también pueden servir como prueba de tu presencia, ya que evidencian que accediste a servicios de salud durante el periodo requerido. Facturas de servicios públicos: Recibos de agua, luz, gas, Internet o teléfono a tu nombre y con tu dirección en Estados Unidos son una forma sencilla y concreta de comprobar que viviste en una residencia específica. Estos detalles ayudan a reforzar tu historial de permanencia en el país.