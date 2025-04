Ciudadanía americana: Este error puede hacer que te nieguen la naturalización aunque apruebes el examen

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La oportunidad de obtener la ciudadanía americana es uno de los privilegios a los que buscan acceder miles de extranjeros que han decidido instalarse del todo en los Estados Unidos. Por ello, hay quienes buscan ser reconocidos como los que nacieron naturalmente en este país e inician un proceso para conseguir ese estatus.

Para obtener la naturalización necesitas cumplir con los requisitos obligatorios, tales como presentar los documentos solicitados y aprobar las evaluaciones de conocimiento cívico e inglés que impone el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés). Pese a aprobar esos exámenes, hay una razón que puede hacer que se cancele todo el proceso de naturalización.

La única forma por la que pueden negarte la naturalización pese a aprobar el examen

Después de aprobar el examen, las personas deben pasar por la ceremonia de naturalización, donde los nuevos ciudadanos realizan un juramento en inglés. Este es el último paso del proceso, por lo que si no se asiste, puede ser cancelado todo el trámite.

Si bien al no acudir se va a suspender por completo el proceso, si definitivamente no puedes ir, debes enviar a Uscis el Formulario N-445, junto con una carta en la que solicites una nueva fecha, explicando las razones por las que no puedes asistir a la primera ceremonia de naturalización.

Créditos: YouTube | @CIUDADANIAEEUU