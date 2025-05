Ciudadanía americana: ¿Fallaste el examen de naturalización? Conoce cuántas oportunidades tienes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Convertirse en ciudadano americano es una meta que muchos inmigrantes se ponen, pero que no siempre consiguen en el primer intento. Si no pasas el examen de naturalización, tranquilo, no todo está perdido.

Y es que tendrás varias oportunidades para presentarte de nuevo. Dicho esto, en la siguiente nota te contamos cuántas veces puedes intentar dar el examen de naturalización para seguir soñando con hacerte ciudadano.

¿Cuántas veces puedes presentarte al examen de ciudadanía?

Obtener la ciudadanía es un sueño para muchos que consideran a Estados Unidos su hogar. Pero para lograrlo, uno de los pasos más importantes es aprobar el examen de naturalización. Esta prueba evalúa tus conocimientos sobre historia, gobierno y dominio del inglés, y puede ser un verdadero reto. Felizmente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) permite rendir el examen hasta dos veces por cada solicitud enviada.

Si en tu primer intento no logras aprobar alguna parte del examen, no te preocupes. Uscis establece que tienes derecho a repetir la sección que reprobaste. Esta segunda oportunidad se programa dentro de un plazo razonable: debe realizarse entre 60 y 90 días después de tu primera entrevista. Este tiempo adicional te permite prepararte mejor y corregir los errores que cometiste la primera vez, para así presentarte con más confianza.

Sin embargo, si no apruebas en esta segunda oportunidad, las cosas cambian. Uscis considerará que tu solicitud no cumple con los requisitos y, por lo tanto, será rechazada. Esto no significa que tu sueño de ser ciudadano se haya acabado, pero sí deberás empezar de nuevo. Esto implica volver a reunir los documentos, completar todo el papeleo, pagar las tarifas correspondientes y, claro, enfrentarte al proceso otra vez desde cero.

En este sentido, es realmente importante que llegues preparado desde el inicio. Estudiar con anticipación, usar los materiales oficiales que Uscis ofrece, practicar entrevistas y resolver simulacros puede marcar la diferencia. Entender que hay una segunda oportunidad brinda tranquilidad, pero también responsabilidad. Por ende, aprovechar ambas instancias con la seriedad debida puede acercarte a convertirte en ciudadano de Estados Unidos.